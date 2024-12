Nije bezbjedan za saobraćaj: Stanivuković najavio rekonstrukciju mosta u Krupi na Vrbasu

Gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima obišao je danas Krupu na Vrbasu, te je tu priliku iskoristio da obiđe i stari željezni most, čija rekonstrukcija i zvanično počinje.

Izvor: Grad Banja Luka

Kako je tom prilikom istakao, u pitanju je most koji je poveznica ove mjesne zajednice sa Krminama i drugim mjesnim zajednicama, te da je njegova rekonstrukcija jedan od pioriteta ove gradske administracije, kao i jedan od glavnih zahtjeva mještana.

"Danas smo došli ovdje na mjesto koje smo označili kao veoma važno, prvenstveno sa aspekta kada ovorimo o tome da je bezbjednost i sigurnost naših sugrađana na prvom mjestu. Mi smo vođeni zaista jednom važnom činjenicom, a to je da čovjek treba da uči na osnovu iskustava i stvari koje se nažalost dešavaju u svijetu i regionu. Mi smo ljudima iz svih odjeljenja naložili provjeru bezbjednost svakog objekta. To je proces koji traje i koji ćemo raditi u kontinuitet", kazao je gradonačelnik.

Poručio je i to kako ovaj most u Krupi na Vrbasu, koji vodi ka Krminama i Aginom selu važan i prometan most za ovaj dio grada, te da je, prema mišljenju inspekcije i ljudi koji se bave ovom strukom jeste da ovo nije dovoljno bezbjedno da se saobraćaj odvija, te da je potrebno da se izvrši hitna sanacija.

Izvor: Grad Banjaluka

"Naša inspekcija i Odjeljenje za saobraćaj i puteve su naložili da je potrebna hitna sanacija ovog mosta i mi smo pronašli hitna sredstva da se sanacija ovog mosta otpočne. Prioritetno, to znači da u ovaj proces krenemo bez odlaganja i da ide obustava saobraćaja na ovom dijelu. Mišljenja smo da treba da se radi odmah, a ne u januaru kako su nam sugerisali. Pozivam ljude da budu strpljivi dok traje obustava, jer ovo je život. Sve drugo bi bilo neodgovorno", rekao je Stanivuković, koji je poručio i to da, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, rekonstrukcija ovog mosta će biti okončana za tri sedmice.

Naime, radovi na sanaciji mosta u Krupi na Vrbasu vrši se kroz poslove redovnog održavanja mostova i objekata, za čiju će rekonstrukciju biti izdvojeno oko 80 hiljada KM.

Sa prevoznikom „Bočac turs“ usaglašeni su polasci prigradskog prevoza, koja je ujedno i sastavni dio izmjene u režimu odvijanja saobraćaja na ovoj lokaciji.

Izvođači radova su preduzeća „Sana – tehnika“ d.o.o Banja Luka i „Niskogradnja“ d.o.o Laktaši.

(Mondo)