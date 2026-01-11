Želimir Nešković za MONDO: Blokade SNSD-a i HDZ-a usporile evropske reforme u BiH

Godina iza nas u Parlamentarnoj skupštini BiH bila je, blago rečeno, turbulentna. Umjesto reformi i odluka koje bi olakšale život građanima, rad institucija obilježile su blokade, opstrukcije i oštra politička nadmudrivanja.

O funkcionisanju Doma naroda, odnosima vlasti i opozicije, evropskim zakonima koji čekaju zeleno svjetlo, ali i o prijevremenim izborima u Republici Srpskoj i unutarstranačkim promjenama u SDS-u, za MONDO govori Želimir Nešković, delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Nešković bez zadrške govori o odgovornosti vladajućih struktura, izbornim nepravilnostima, ali i očekivanjima od 2026. godine, koju vidi kao prelomnu za Republiku Srpsku i BiH.

Kako ocjenjujete političku funkcionalnost Parlamentarne skupštine BiH u 2025. godini, iz perspektive opozicionog delegata?

"Ja mogu govoriti iz perspektive Doma naroda u kojem sam delegat. Imali smo jednu vrlo lošu godinu koju su generisali članovi kolegijuma ovog doma, prije svega Nikola Špirić i Dragan Čović tokom svog predsjedavanja. Cijela godina je prošla u opstrukcijama. Sve su podredili opstanku na funkcijama SNSD-ovih kadrova. Da bi sačuvali njihove fotelje blokirali su rad ovog doma zajedno sa ostalim delegatima SNSD-a i HDZ-a i onemogućili donošenje mnogih korisnih odluka, poput nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice.

Lično sam predložio taj zakon sa željom da građani kupuju jeftiniji hljeb, mliječne proizvode, lijekove i zdravstvena pomagala, stočnu hranu bez koncentrata, sjemena i sadni materijal i još mnogo toga. Na taj način bi četvoročlana porodica godišnje uštedila oko 2500 maraka, ali SNSD-ovi i HDZ-ovi delegati su spriječili da se to usvoji. I to je, nažalost, samo jedan u nizu primjera njihovog (ne)rada.

Takođe, do kraja 2025. godine smo trebali izglasati dva evropska zakona, a nismo tu uradili zbog opstrukcija u kojim je učestvovao HDZ, iako se deklarišu kao proevropska stranka.

Predložio sam i dva zakona koja bi poboljšala status javnog željezničkog saobraćaja, ali sve to su zaustavile opstrukcije i blokade u režiji SNSD – HDZ".

Godinu su obilježile česte rasprave o nadležnostima entiteta i države te zaoštravanje političke retorike. Da li mislite da je to dodatno udaljilo građane od institucija i stvorilo osjećaj političke nestabilnosti?

"Bojim se da određeni političari namjerno generišu te teme i takav ton, jer godinama opstaju na politici vještačkih sukoba. Često gledam političare koji se u javnosti sukobljavaju, a već poslije pola sata zajedno piju kafe i smiju se. To je licemjerno i nije ni čudo da su građani sve više udaljeni od institucija.

S druge strane, naravno da postoje i realne opasnosti kada je riječ o temi nadležnosti i Srpska demokratska stranka u svojim kapacitetima, sa poslanicima i delegatima u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH čvrsto stoji na poziciji odbrane interesa i nadležnosti Srpske. Jasno je definisano koje nadležnosti pripadaju Srpskoj i nećemo od toga odstupiti ni za milimetar.

Mi želimo stabilnost i funkcionalnost države i institucija, ali to nikad ne smije biti na štetu Republike Srpske i na svaki takav pokušaj uvijek ćemo žestoko odgovoriti. Interesi Republike Srpske i našeg naroda su nam vodilja za politike koje kreiramo i sprovodimo. Svakako, moja uloga kao srpskog delegata u Domu naroda je da štitim interese mog naroda i Republike Srpske".

BiH je tokom 2025. funkcionisala bez usvojenog državnog budžeta, uz privremeno finansiranje. Ko snosi najveću odgovornost za ovo i kakve posljedice očekujete po rad institucija i evropske obaveze zemlje?

"Najveću odgovornost za kasno usvajanje budžeta zajedničkih institucija za 2025. godinu, koje se desilo u novembtru 2025., a trebalo je godinu dana ranije, snose SNSD i HDZ.

Oni su kao nosioci vlasti dužni da obezbijede ruke za usvajanje budžeta od kojeg zavisi funkcionisanje cjelokupnog sistema i svi zaposleni u ovim institucijama".

U vezi sa evropskim zakonom o Sudu BiH i zakonom o VSTS-u, pred poslanicima u PS bila je jedna verzija zakona, pred delegatima druga. Šta će biti na kraju, kako planirate da usaglasite ove verzije i kada možemo očekivati usvajanje ovih zakona?

"Želim vjerovati da ćemo odmah nakon praznika usvojiti ove zakone. Tačno je da smo imali dvije različite verzije u Domu naroda, pa je pred delegate stigla i verzija po tekstu Savjeta ministara, ali sve to je neuspješno završeno. Vjerujem da ćemo uskoro imati sjednicu na kojoj ćemo imati kvorum i mogućnost da izglasamo ove zakone.

Čović je to najavio u ime Ademovića koji trenutno predsjedava Domom naroda, i nadam se da će to zaista na kraju tako i biti. Naravno, na zakone će se djelovati amandmanski, s namjerom da se usvoji najbolja verzija koja će svima odgovarati".

Zašto se već više od godinu dana ne može imenovati glavni pregovarač BiH za EU i kako ćete obezbijediti da ta osoba profesionalno zastupa interese zemlje, a ne lične ili stranačke?

"Upravo zbog nemogućnosti dogovora u okviru većine koja već tri godine vlada u tom sastavu. Savjet ministara nije mogao da se usaglasi oko čovjeka koji bi bio pregovarač, pa je Predstavnički dom donio odluku da će on dati ime pregovarača.

Ipak, najveći dio servisa koje će budući pregovarač koristiti dolazi iz kapaciteta Savjeta ministara i zato je uloga Savjeta ministara bitna. Nadam se da ćemo početkom 2026. dobiti i ime glavnog pregovarača".

Zašto je BiH poslala Reformski plan gotovo godinu dana kasnije od regiona i kada možemo očekivati da Evropska komisija odobri plan i omogući pristup bespovratnim sredstvima i povoljnim kreditima?

"Zbog političkog zatezanja i igranja političke trgovine na koju je SNSD navikao i tako se igra godinama. To se dogodilo i u slučaju Reformskog plana koji je mnogo kasnio. Iskreno se nadam i vjerujem da ćemo, ipak, imati priliku da pristupimo bespovratnim sredstvima i povoljnim kreditima, što mora da nam odobri Evropska komisija.

Nadamo se tome u najskorije vrijeme, jer su često evropske institucije znale progledati kroz prste institucijama BiH, svjesni kompleksnosti, odnosa i svega što se događa kod nas".

Ulazimo u izbornu 2026. godinu bez izmjena Izbornog zakona koje bi spriječile malverzacije. Da li postojeći politički akteri svjesno odgađaju reformu, ili institucije jednostavno ne funkcionišu? Mogu li se garantovati fer Opšti izbori 2026. godine?

"Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske još jednom su pokazali da je nemoguće garantovati fer i poštene izbore bez veliki promjena u našem izbornom sistemu, zakonodavstvu i načinu na koji se izbori provode.

Imamo najavu novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima na Opštim izborima 2026. godine i očekujem da to bude jedna velika promjena koja će nas približiti fer i poštenim izborima".

Bilo bi dobro da se one upotrijebe već i na ponovljenim izborima 8. februara, ali najave iz CIK-a ne idu u tom pravcu. Svjesni smo da SNSD sa strukturama koje su im bliske na sve načine pokušava da zaustavi primjenu novih izbornih tehnologija na narednim izborima jer su i sad vidjeli da je izborna krađa jedini način na koji mogu pobjeđivati i opstati na vlasti. Ipak, očekujem da na izborima u oktobru imamo čitače otiska prsta i skenere glasačkih listića, da imamo fer i poštene izbore na kojim će pobjedu sigurno odnijeti SDS sa svojim partnerima, a tek onda nas čelaju veliki i važni zadaci kako bismo Republiku Srpsku vratili na put uspjeha i napretka.

Šta smatrate da je najveći doprinos SDS-a u 2025. godini na nivou BiH?

"Doprinos na evropskom putu i izglasavanje evropskih zakona čije donošenje su povremeno blokirale stranke vlasti, što je poprilično apsurdno. Tu ulogu smo preuzeli još krajem 2024., kada smo u se angažovali u Predstavničkom domu na ovim aktivnostima, a onda smo i kroz Dom naroda omogućili prohodnost za ove zakone.

Ono što će građanima biti još opipljivije jeste konačno izglasavanje zakona kojim se omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu. Stranke vlasti su “kočile” ovaj zakon, a mi smo odblokirali njegovo donošenje. SNSD i HDZ sad usporavaju njegovu primjernu razvlačeći priču o pravilniku, ali očekujem da zakon ubrzo u potpunosti zaživi.

Isto tako, smatram važnim što smo iz SDS-a pokrenuli priču o nultoj stopi PDV-a na osnovne životne namirnice. U 2025. smo je započeli, predložio sam ovaj zakon, prošao je određene procedure i u 2026. ćemo tu priču završiti, na korist svim građanima".

Imaćemo ponavljanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta. Očekujete li drugačiji ishod?

"Očekujemo pobjedu. Očekivali smo i da se izbori ponove na većem broju mjesta, jer su razmjere krađe bile velike. Od prvog dana smo upozoravali na to i dobro je što je dokazano da se krađa u režiji SNSD-a dogodila i što imamo ponavljanje izbora na dijelu tih biračkih mjesta. Kada se izuzmu mjesta na kojim se izbori ponavljaju, naš kandidat, Branko Blanuša, u ukupnom rezultatu vodi sa više od 6000 glasova razlike.

Svjesni smo da će SNSD iskoristiti sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva, pritiske, ucjene, resurse i novac da na ovih 136 mjesta pokušaju istopiti našu prednost, ali vjerujem da naš narod neće podleći tome, da će Branko Blanuša dobiti veliku podršku, a mi se uveliko organizujemo da zaštitimo taj rezultat na biračkim mjestima i sačuvamo pobjedu našeg kandidata".

SDS je podnio krivične prijave zbog nepravilnosti u nekoliko opština. Koliko realno očekujete da nadležne institucije procesuiraju ove slučajeve i da li vjerujete da će odgovornost biti individualna?

"Krajnje je vrijeme da se izborne prevare i krađa sankcionišu strogo i na taj način prevenira neki novi pokušaj krađe. Da su izborne krađe sa lokalnih izbora 2020. u Doboju žestoko kažnjene i da su u zatvoru završili oni koji su odgovorni sigurno nikom u Doboju ne bi palo na pamet da ponovo krade izbore, a sad su to opet radili. Pravosudne institucije su na ispitu i moraju strogo kazniti izvršioce i nalogodavce izborne krađe!"

Nedavno su održani unutarstranački izbori u SDS-u, a Branko Blanuša izabran je za predsjednika stranke i kandidata za izbore 2026. Koliko će njegovo vođstvo značiti za novi smjer i politiku stranke?

"Da, izabrali smo novog predsjednika SDS-a, profesora Branka Blanušu. Oko njega se okupila cijela stranka, a prijevremeni izbori su pokazali i ogromnu podršku građana ideji promjena koju nose Branko Blanuša i SDS. Oko predsjednika je okupljen ozbiljan i jak tim Srpske demokratske stranke i siguran sam da je 2026. godina velikih i važnih promjena u Republici Srpskoj. Čvrsto ostajemo na izvornoj ideji i vrijednostima koje baštini SDS".