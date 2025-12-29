SNSD traži stavove Blanuše o visokom predstavniku, 9. januaru i nadležnostima RS

SNSD traži od Branka Blanuše, novog predsjednika SDS-a i potencijalnog kandidata za predsjednika Republike Srpske, da javno iznese stavove o ključnim političkim pitanjima koja utiču na budućnost Srpske.

Izvor: SDS

Iz te stranke ističu da je legitimno postaviti niz pitanja o njegovom stavu: da li smatra Kristijana Šmita legitimnim visokim predstavnikom, da li 9. januar vidi kao Dan Republike Srpske ili „neustavan praznik“, da li smatra da se nasilno oduzete nadležnosti Republici Srpskoj moraju vratiti, kao i da li mu je prihvatljivo da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, bez saglasnosti RS, preuzima nadležnosti i imenuje glavnog pregovarača i njegovu kancelariju. Konačno, SNSD pita i da li će, čak i bez većinske podrške naroda iz RS, Blanuša i njegovi predstavnici biti dio probosanske većine na nivou BiH kada to politički odgovara.

U saopštenju SNSD-a se navodi da, ukoliko Blanuša ne odgovori jasno na ova pitanja, rizikuje da ostane još jedan u nizu bezličnih i nedoraslih predsjednika SDS-a – lidera koji, umjesto da artikulišu političke ciljeve Republike Srpske, postaju instrument probosanskih političkih struktura i njihovih mentora iz inostranstva, radeći na političkom obesmišljavanju Srpske.

S druge strane, SNSD naglašava da će, ako Blanuša pokaže državničku odgovornost, jasan politički stav i spremnost da dosljedno štiti interese Republike Srpske, pozdraviti svaku zdravu i odgovornu nacionalnu politiku – bez obzira da li dolazi iz vlasti ili opozicije.

„Republici Srpskoj danas nisu potrebni politički kalkulanti i poslušnici, već ljudi sa stavom, hrabrošću i jasnom vizijom njenog političkog puta“, ističe se u saopštenju.