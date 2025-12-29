logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SNSD traži stavove Blanuše o visokom predstavniku, 9. januaru i nadležnostima RS

SNSD traži stavove Blanuše o visokom predstavniku, 9. januaru i nadležnostima RS

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

SNSD traži od Branka Blanuše, novog predsjednika SDS-a i potencijalnog kandidata za predsjednika Republike Srpske, da javno iznese stavove o ključnim političkim pitanjima koja utiču na budućnost Srpske.

SNSD traži jasan stav Blanuše pred predsjedničke izbore Izvor: SDS

Iz te stranke ističu da je legitimno postaviti niz pitanja o njegovom stavu: da li smatra Kristijana Šmita legitimnim visokim predstavnikom, da li 9. januar vidi kao Dan Republike Srpske ili „neustavan praznik“, da li smatra da se nasilno oduzete nadležnosti Republici Srpskoj moraju vratiti, kao i da li mu je prihvatljivo da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, bez saglasnosti RS, preuzima nadležnosti i imenuje glavnog pregovarača i njegovu kancelariju. Konačno, SNSD pita i da li će, čak i bez većinske podrške naroda iz RS, Blanuša i njegovi predstavnici biti dio probosanske većine na nivou BiH kada to politički odgovara.

U saopštenju SNSD-a se navodi da, ukoliko Blanuša ne odgovori jasno na ova pitanja, rizikuje da ostane još jedan u nizu bezličnih i nedoraslih predsjednika SDS-a – lidera koji, umjesto da artikulišu političke ciljeve Republike Srpske, postaju instrument probosanskih političkih struktura i njihovih mentora iz inostranstva, radeći na političkom obesmišljavanju Srpske.

S druge strane, SNSD naglašava da će, ako Blanuša pokaže državničku odgovornost, jasan politički stav i spremnost da dosljedno štiti interese Republike Srpske, pozdraviti svaku zdravu i odgovornu nacionalnu politiku – bez obzira da li dolazi iz vlasti ili opozicije.

„Republici Srpskoj danas nisu potrebni politički kalkulanti i poslušnici, već ljudi sa stavom, hrabrošću i jasnom vizijom njenog političkog puta“, ističe se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS SNSD Branko Blanuša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ