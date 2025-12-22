Zvanično: Branko Blanuša kandidat za predsjednika Srpske demokratske stranke

Profesor Branko Blanuša prihvatio je kandidaturu za predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS), saopštio je aktuelni v.d. predsjednika stranke Jovica Radulović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Konačna potvrda kandidature očekuje se na Skupštini SDS-a, koja će biti održana u Banjaluci u nedjelju, 28. decembra.

"Profesor Blanuša i ja smo se večeras vidjeli i razgovarali. Drago mi je da mogu saopštiti kako je prihvatio kandidaturu za predsjednika stranke, što je inicirao veliki broj članova Glavnog odbora SDS-a na nedavno održanoj sjednici", rekao je Radulović.

On je dodao da, iako SDS ostavlja prostor za eventualno pojavljivanje drugih kandidata, očekuje se da će cjelokupna stranka podržati kandidaturu Blanuše, čime će SDS još jednom pokazati jedinstvo i snagu u cilju, kako je istakao, "sloma antinarodnog režima i pozitivnih promjena u Republici Srpskoj".

Radulović je istakao da je Branko Blanuša osoba sa zavidnom biografijom, koja je brzo stekla veliko povjerenje i podršku građana Republike Srpske.

"Od prvog razgovora na temu kandidature pa do danas, pokazali smo novi pristup politici koji je dobio veliku podršku, najprije unutar SDS-a, a zatim i u cijeloj Republici Srpskoj. Na tim temeljima nastavljamo jačati našu infrastrukturu i promovisati ideje i program SDS-a", naveo je Radulović.

On je zaključio da se "voz promjena ozbiljno zahuktao" te da će SDS na Opštim izborima 2026. sa koalicionim partnerima ostvariti pobjedu na svim nivoima, naglašavajući da je cilj promjena, budućnost i bolja Republika Srpska za sve njene građane.

