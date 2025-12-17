SDS kandiduje Branka Blanušu i za predsjedničke izbore 2026. godine

Glavni odbor Srpske demokratske stranke (SDS) donio je odluku da Branko Blanuša bude kandidat te stranke i na narednim redovnim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, koji će biti održani 2026. godine, saznaje Mondo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blanuša je bio kandidat SDS-a i cjelokupne opozicije na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, gdje je poražen od kandidata SNSD-a Siniše Karana sa razlikom manjom od 10.000 glasova.

Međutim, iz SDS-a ne priznaju konačne rezultate prijevremenih izbora i traže ponavljanje glasanja u opštinama Doboj, Laktaši, Zvornik i Bratunac, navodeći sumnje na navodne izborne nepravilnosti i tvrdnje o krađi glasova. Stranka ističe da su dokumentovali nepravilnosti i da će uložiti sve pravne i političke napore da se glasanje u tim opštinama ponovi.

Iz SDS za Mondo kažu da će tražiti podršku drugih opozicionih stranaka i za naredne izbore.

"GO je izglasao odluku da predlažemo Branka Blanušu i za kandidata za predsjednika Republike Srpske na izborima 2026. i da ćemo s tim prijedlogom ići prema ostalim opozicionim stranka a da razgovaramo i tražimo njihovu podršku", naveli su.

SDS je ujedno i prva politička stranka iz Republike Srpske koja je javno izašla sa imenom svog kandidata za naredne predsjedničke izbore.

Na prijevremenim izborima Blanuša je imao podršku svih relevantnih opozicionih stranaka u Srpskoj, ali ostaje otvoreno pitanje kakav će biti raspored snaga pred naredne izbore, s obzirom na promjene unutar opozicionog bloka. Posebnu pažnju izaziva formiranje Pokreta Sigurna Srpska, koji je osnovao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i koji već uveliko započinje pripreme za izbornu kampanju 2026. godine.