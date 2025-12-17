logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SDS kandiduje Branka Blanušu i za predsjedničke izbore 2026. godine

SDS kandiduje Branka Blanušu i za predsjedničke izbore 2026. godine

Autor Nikolina Damjanić
0

Glavni odbor Srpske demokratske stranke (SDS) donio je odluku da Branko Blanuša bude kandidat te stranke i na narednim redovnim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, koji će biti održani 2026. godine, saznaje Mondo.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blanuša je bio kandidat SDS-a i cjelokupne opozicije na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, gdje je poražen od kandidata SNSD-a Siniše Karana sa razlikom manjom od 10.000 glasova.

Međutim, iz SDS-a ne priznaju konačne rezultate prijevremenih izbora i traže ponavljanje glasanja u opštinama Doboj, Laktaši, Zvornik i Bratunac, navodeći sumnje na navodne izborne nepravilnosti i tvrdnje o krađi glasova. Stranka ističe da su dokumentovali nepravilnosti i da će uložiti sve pravne i političke napore da se glasanje u tim opštinama ponovi.

Iz SDS za Mondo kažu da će tražiti podršku drugih opozicionih stranaka i za naredne izbore.

"GO je izglasao odluku da predlažemo Branka Blanušu i za kandidata za predsjednika Republike Srpske na izborima 2026. i da ćemo s tim prijedlogom ići prema ostalim opozicionim stranka a da razgovaramo i tražimo njihovu podršku", naveli su.

SDS je ujedno i prva politička stranka iz Republike Srpske koja je javno izašla sa imenom svog kandidata za naredne predsjedničke izbore.

Na prijevremenim izborima Blanuša je imao podršku svih relevantnih opozicionih stranaka u Srpskoj, ali ostaje otvoreno pitanje kakav će biti raspored snaga pred naredne izbore, s obzirom na promjene unutar opozicionog bloka. Posebnu pažnju izaziva formiranje Pokreta Sigurna Srpska, koji je osnovao gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i koji već uveliko započinje pripreme za izbornu kampanju 2026. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Branko Blanuša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ