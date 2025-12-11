CIK BiH: Više od 1.500 ljudi glasalo bez važećih dokumenata, nove kazne za SDS i SNSD

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) uradila je analizu kojom je utvrđeno da je na prijevremenim izborima za predsjednika RS bez važećih dokumenata glasalo 1.660 ljudi, a kompletna informacija o tome biće proslijeđena nadležnom tužilaštvu.

Izvor: Shutterstock

Vanja Bjelica Prutina, član CIK-a, rekla je da je utvrđeno da se bez dokumenata glasalo u 57 izbornih jedinica te da je najviše toga bilo na izbornom mjestu 083 u Doboju gdje je 120 takvih slučajeva te u Zvorniku gdje je 497 osoba "glasalo" bez važećeg dokumenta.

"Mi smo još uvijek u postupku da utvrdimo razmjere nepravilnosti. Analiza je pokazala alarmantne podatke i mi moramo imati odgovore da li je neko tim ljudima dao da glasaju ili oni nisu ni glasali", rekla je Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH, objavile su Nezavisne novine.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je na današnjoj sjednici političke partije SDS i SNSD sa ukupno 22.500 KM zbog kršenja Izbornog zakona.

SDS je sa 3.500 KM kažnjen zbog kršenja izborne tišine, jer je načelnik Šamca Đorđe Milićević na dan izbora objavio tekst u kojem poziva na izlazak na izbore i glasanje za jednu političku opciju.

Ova stranka je kažnjena i sa 3.000 KM zbog toga što je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović na zvaničnoj stranici Grada Bijeljina objavio podršku SDS-u i kandidatu Branku Blanuši.

SNSD je sa 8.000 KM kažnjen za zloupotrebu javnih resursa, jer je načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević projekat lokalne zajednice i lokalnih preduzeća predstavio kao zasluge SNSD-a.

Ista stranka kažnjena je sa 4.500 KM zbog zloupotrebe resursa, dok je njen kandidat Siniša Karan kažnjen sa 3.500 KM zbog toga što je tokom obilježavanja Dana Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske slao određene političke poruke.

CIK je na današnjoj sjednici dodijelio mandat u Domu naroda Federacije BiH iz reda srpskog naroda iz Skupštine Livanjskog kantona Nikoli Srdiću.

Član CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je u toku sjednice da u subotu, 13. decembra ističe rok za utvrđivanje rezultata prijevremenih izbora, ali da će ovaj rok vjerovatno biti probijen zbog toga što nalaz grafologa ne može biti urađen tako brzo.

"Radićemo u subotu, dobiti kompletan izvještaj i na osnovu svih dokaza vidjeti kakva nam je dalja dinamika utvrđivanja nepravilnosti i rezultata", rekla je Hadžiabdićeva.

(Srna/Mondo)