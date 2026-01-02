logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Meksiko Siti pogodio jak zemljotres, povrijeđeno 12 osoba

Meksiko Siti pogodio jak zemljotres, povrijeđeno 12 osoba

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Meksička Nacionalna seizmološka služba saopštila je danas da je registrovan zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u južnoj državi Gerero, na obali Tihog okeana.

Zemljotres u Meksiku Izvor: Shutterstock.com/Belish

Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada Molina saopštila je danas da je u jakom zemljotresu, koji je danas registrovan u tom gradu, povrijeđeno 12 osoba.

Brugada Molina je na mreži Iks rekla da je "nakon aktiviranja protokola za reagovanje na zemljotres", prijavljeno da je palo pet stubova i četiri drveta u glavnom gradu Meksika, prenose Nezavisne novine.

“Primljeno je 18 prijava o nestanku struje u raznim naseljima. Dvije strukture se procenjuju zbog rizika od urušavanja, a kao preventivna mjera, pregledaju se 34 zgrade i pet kuća”, kazala je Brugada Molina.

Potresi su se osjetili i u meksičkim saveznim državama Morelos, Halisko, Oahaka, Tabasko i Kolima.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Meksiko zemljotres

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ