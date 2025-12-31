Snažan zemljotres pogodio Japan: Detektovan 19 km ispod zemlje, ovo je već drugi u toku mjeseca

Zemljotres jačine 6,0 po Rihteru pogodio je obalu sjevernog Japana.

Izvor: X/svsnewsagency/Printscreen

Zemljotres jačine 6,0 po Rihteru pogodio je obalu severnog dijela japanske prefekture Ivate u srijedu, saopštio je Američki geološki institut (USGS).

Potres se dogodio na dubini od 19 kilometara u 17:26 po lokalnom vremenu, navodi se u saopštenju agencije.

Japanski javni emiter NHK je izvestio da je Japanska meteorološka agencija izmjerila jačinu potresa od 5,7.

Nije izdato upozorenje na cunami, a do trenutka objavljivanja izveštaja nisu prijavljene žrtve, navodi Anadolu Ajansi.

Početkom ovog mjeseca severoistočni Japan je pogodio snažan zemljotres jačine 7,5 po Rihteru.