Japan aktivira nuklearni gigant: Sjećanje na Fukušimu (ne) blijedi, lokalci sumnjičavi, vlast hitno traži jeftinu struju

Japanske vlasti odobrile su ponovni rad nuklearne elektrane Kašivazaki-Kariva u prefekturi Nigata, zatvorene više od deset godina nakon katastrofe u Fukušimi. Reaktor broj 6 planiran je za pokretanje 20. januara.

Izvor: Pool / Jiji Press Photo / Profimedia

Japanske vlasti su odobrile ponovni rad najveće nuklearne elektrane na svijetu, koja je bila zatvorena više od deset godina nakon nuklearne katastrofe u Fukušimi, u ključnom trenutku dok zemlja pokušava da smanji zavisnost od fosilnih goriva.

Iako mnogi lokalni stanovnici izražavaju zabrinutost, skupština prefekture Nigata, gde se nalazi elektrana Kašivazaki-Kariva, usvojila je u ponedjeljak zakon kojim se dozvoljava Tokijskoj električnoj kompaniji (TEPCO) da ponovo pokrene jedan od sedam reaktora elektrane.

Izvor: Profimedia

Kompanija planira da ponovo pokrene reaktor broj 6 oko 20. januara, javila je japanska javna televizija NHK. Japan je od katastrofe u Fukušimi 2011. godine, izazvane zemljotresom jačine 9,0 stepeni Rihterove skale i cunamijem koji je prouzrokovao nuklearnu katastrofu, pristupao veoma oprezno. To je bila najgora nuklearna nesreća na svijetu od Černobilja 1986. godine.

Nakon nesreće, Japan je zatvorio svih 54 nuklearne elektrane, uključujući Kašivazaki-Karivu, koja se nalazi u priobalnom regionu Nigata, oko 320 kilometara sjeverno od Tokija, na glavnom japanskom ostrvu Honšu.

Od tada, Japan je ponovo pokrenuo 14 od 33 nuklearna reaktora koji su još uvijek operativni, prema podacima Svjetske nuklearne asocijacije.

Elektrana u Nigati biće prva koja će ponovo biti otvorena pod upravom TEPKO-a, kompanije koja je takođe upravljala elektranom Fukušima Daiči. Kompanija pokušava da uveri stanovnike da je ponovno pokretanje bezbjedno.

"Ostajemo čvrsto posvećeni da se takva nesreća nikada ne ponovi i da stanovnici Nigate nikada ne doživi ništa slično", rekao je portparol TEPKO-a, Masakacu Takata, a prenosi Rojters.

Pre katastrofe u Fukušimi, nuklearni reaktori u Japanu proizvodili su oko 30% električne energije. Od tada, zemlja je povećala svoje oslanjanje na skupa uvozna fosilna goriva, uključujući ugalj i gas, kako bi napajala mrežu i osigurala struju.

Oko 60-70 posto japanske proizvodnje električne energije u Japanu dolazi iz uvoznih fosilnih goriva, što je zemlju prošle godine koštalo oko 10,7 biliona jena (68 milijardi dolara).

Izvor: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Japanska premijerka Sanae Takaiči, koja je na funkciji dva mjeseca, snažno podržava nuklearnu energiju i pokušava da oživi industriju kako bi smanjila troškove, kontrolisala inflaciju i podstakla stagnirajuću ekonomiju.

Japan je peta zemlja u svetu po emisiji ugljen-dioksida, posle Kine, SAD, Indije i Rusije, prema podacima Međunarodne agencije za energiju. Ipak, zemlja se obavezala da će do 2050. godine postići neto nulte emisije, a obnovljivi izvori energije bili su u fokusu najnovijeg energetskog plana, sa posebnim akcentom na solarnu i energiju vjetra.

Očekuje se da će potražnja za energijom u Japanu rasti u narednim godinama zbog razvoja energetski intenzivnih data centara koji koriste infrastrukturu vještačke inteligencije.

Da bi postigao energetske i klimatske ciljeve, Japan planira da udvostruči udio nuklearne energije u ukupnoj proizvodnji električne energije na 20% do 2040. godine. Ipak, sjećanje na Fukušimu je i dalje živo, a neki lokalni stanovnici su sumnjičavi prema ponovnom radu nuklearnih elektrana zbog bezbjednosnih razloga.

"Iz prve ruke znamo koliki je rizik od nuklearne nesreće i ne možemo ga ignorisati", rekla je Rojtersu 52-godišnja Ajako Oga. Oga se preselila u Nigatu nakon što je izbjegla katastrofu u Fukušimi. Njena stara kuća bila je unutar zabranjene zone, a ona i dalje pati od simptoma sličnih posttraumatskom stresu.

Anketa koju je prefektura Nigata objavila u oktobru pokazala je da 60% stanovnika smatra da uslovi za ponovno pokretanje nisu ispunjeni, dok je skoro 70% zabrinuto zbog upravljanja TEPKO-a, javlja Rojters.

Na svojoj veb stranici, TEPCO navodi da je elektrana Kašivazaki-Kariva prošla više inspekcija i nadogradnji, i da je kompanija naučila "lekcije Fukušime".

Izvor: Philip FONG / AFP / Profimedia

Kompanija je dodala da nove obalske barijere i vodonepropusna vrata pružaju „jaču zaštitu od cunamija", i da će mobilni generatori i dodatna vatrogasna vozila biti dostupni za podršku hlađenju u hitnim situacijama. Elektrana sada ima i "nadograđene filtere za kontrolu širenja radioaktivnih materijala".

Krajem oktobra, TEPCO je izvršio "potpunu provjeru integriteta" na Reaktoru 6 i proglasio ga spremnim za ponovni rad.