"Pliva za život, ne za profit!" – Udruženja i aktivisti formirali Koaliciju za zaštitu Plive

Predstavnici udruženja i neformalnih grupa građana iz sliva rijeke Plive, zajedno sa Centrom za životnu sredinu iz Banjaluke, juče su u Jezeru formirali Koaliciju za Plivu, čiji je cilj zajednički rad na zaštiti rijeke od štetnih projekata, posebno malih hidroelektrana.

Izvor: Centar za životnu sredinu

Sastanak je održan na inicijativu CZZS-a povodom Međunarodnog dana akcije za rijeke, a po prvi put su se na jednom mjestu okupili borci za rijeku Plivu iz Jajca, Jezera, Šipova i Mrkonjić Grada. U trenutku kada se vrše geološka istraživanja i izdaju dozvole za hidroelektrane, organizatori ističu da je povezivanje i razmjena iskustava od ključnog značaja za očuvanje rijeke, jedne od najljepših u Evropi.

"Odlučnost da Plivu zaštitimo pretočila se u osnivanje Koalicije. Na skupu smo čuli mnoštvo ideja koje ćemo zajednički razvijati i provoditi u djelo. Ovo je tek početak otpora. Poručujemo: nećete kopati i nećete gurati Plivu u cijevi!", istakla je Nataša Mazalica iz CZZS-a.

Suzana Rajković iz Udruženja građana “Dolina Plive” naglasila je važnost zajedničkog djelovanja:

"Više ljudi znači veći otpor. Ako protesti ili blokade ne urode plodom, spremni smo braniti Plivu svojim životima i tijelima".

Ekološki aktivista Velid Hrnjić iz Planinarskog društva Ćusine iz Jajca upozorio je da je Pliva ugrožena od izvora do ušća i da je potrebna zajednička kampanja svih građana i mještana:

"Samo zajedničkim djelovanjem možemo motivisati lokalne vlasti da rade u interesu građana, a ne stranih kapitalista".

Predstavnici neformalnih grupa “Čuvari Plive” i “Ne damo Plivu i Janj” ističu da rijeka Pliva i Janj predstavljaju turističke bisere Šipova i da to trebaju i ostati:

"Moramo sačuvati prirodu i pitku vodu. Imamo prethodne uspjehe i možemo pomoći zajedničkim akcijama", rekao je Jovan Todorović iz “Čuvara Plive”.

Dražen Prole iz “Ne damo Plivu i Janj” dodao je:

"Mi i naša djeca živimo ovdje. Ako se dogode rudnik ili hidroelektrane, opstanak na ovim prostorima biće ozbiljno ugrožen, a to najviše odgovara onima koji žele da ih grade".

Koalicija za Plivu planira u narednom periodu realizaciju zajedničkih aktivnosti, a poruka sa jučerašnjeg okupljanja je jasna: “Pliva za život, ne za profit!”.