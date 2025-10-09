Uhapšen Banjalučanin zbog lova na zaštićene ptice u dolini Plive

Banjalučanin G.G. uhapšen je juče zbog sumnje da je lovio zaštićene vrste ptica u dolini rijeke Plive u Šipovu.

Izvor: Centar za životnu sredinu

Na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo uništenje ili oštećenje zaštićenih prirodnih vrijednosti ili dobara.

“Policajci su zatekli G.G. iz Banjaluke i M.B. iz Srbije u lovu na zaštićene vrste ptica u mjestima Duljci i Stupna kod Šipova. Od G.G. su privremeno oduzeti mobilni telefoni, kavezi namijenjeni za čuvanje ptica, platnene mreže i druga sredstva za lov koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, naveli su u policiji.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kojem će biti dostavljen izvještaj.