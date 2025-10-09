logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Banjalučanin zbog lova na zaštićene ptice u dolini Plive

Uhapšen Banjalučanin zbog lova na zaštićene ptice u dolini Plive

Autor Brankica Spasenić
0

Banjalučanin G.G. uhapšen je juče zbog sumnje da je lovio zaštićene vrste ptica u dolini rijeke Plive u Šipovu.

unnamed (5).jpg Izvor: Centar za životnu sredinu

Na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo uništenje ili oštećenje zaštićenih prirodnih vrijednosti ili dobara.

“Policajci su zatekli G.G. iz Banjaluke i M.B. iz Srbije u lovu na zaštićene vrste ptica u mjestima Duljci i Stupna kod Šipova. Od G.G. su privremeno oduzeti mobilni telefoni, kavezi namijenjeni za čuvanje ptica, platnene mreže i druga sredstva za lov koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, naveli su u policiji.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kojem će biti dostavljen izvještaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pliva lov ptice hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ