Uhapšen Banjalučanin: Pijan napao konobara, a zatim i policajce

Banjalučanin D.M. uhapšen je zbog napada na konobara i policajce u Laktašima, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uhapšeni je, kako navodi policija, prvo fizički napao konobara u ugostiteljskom objektu u Laktašima, a potom je nasrnuo na policajce i pružao otpor tokom hapšenja.

Utvrđeno je da je imalo 1,96 promila alkohola u krvi.

"Lice D.M. se sumnjiči za krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje", saopštila je policija.

Osim ovog hapšenja, banjalučka policija uhapsila je i vozača "pasata" iz Banjaluke N.Z. jer je odbio da se testira na drogu.

"Ovo lice je uhapšeno juče zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH", rečeno je u policiji.

