Uhapšen bivši ministar odbrane Crne Gore: Bio uključen u aferu sa stanovima i kreditima

Predrag Bošković je crnogorski je političar i aktuelni potpredsjednik Evropske rukometne federacije i član Međunarodnog vijeća rukometne federacije.

Izvor: Youtube/ Ministarstvo odbrane Crne Gore

Predrag Bošković je uhapšen u okviru istrage protiv kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama tužilaštva, organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović.

Bošković je nakon hapšenja priveden u Specijalno policijsko odeljenje. U ovoj istrazi, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je sinoć pritvor biznismenu Aleksandru Mijajloviću i bivšem šefu kontraobavještajne službe Dragu Spičanoviću.

Okrivljenim službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.

Po obrazovanju je ekonomista i bio je uključen u politiku od 1997. godine. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore, zamjenik ministra inostranih poslova u Vladi Srbije i Crne Gore, ministar ekonomije pri Vladi Crne Gore, ministar za Rad i socijalno staranje te ministar obrazovanja u Vladi Crne Gore.

Obavljao je funkciju ministra odbrane pri Vladi Crne Gore. Tokom njegovog ministrovanja, vojnik Milan Medojević podnio je tužbu da mu je prekinut radni odnos jer je Srbin. On je dobio tužbu na Osnovnom sudu.

Bio je odlikovan Ordenom Svetog Save Srpske pravoslavne crkve za pomoć u izgradnji hramova sa pozicije predsjednika odbora pljevaljskog Rudnika uglja. Mitropolit Amfilohije najavio je oduzimanje ordena Boškoviću, kao i to da je ekskomuniciran zbog iskazanih stavova po pitanju karaktera masovnih protesnih litija povodom kontroverznog Zakona o slobodi vjeroispovjesti.

Juna 2023. godine protiv njega je podignuta optužnica zbog afere sa stanovima i kreditima u Crnoj Gori.