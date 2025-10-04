logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama na katunima: Spasioci helikopterom stigli do stočara odsječenih snijegom na Bjelasici

Drama na katunima: Spasioci helikopterom stigli do stočara odsječenih snijegom na Bjelasici

Izvor mondo.ba Izvor Agencije
0

Ekipe Službe zaštite i spašavanja Mojkovac uspjele su da stignu do stočara na katunima, koji su prethodnih dana bili odsječeni zbog sniježnih smetova.

Spasioci helikopterom stigli do stočara odsječenih snijegom Izvor: Marinko Medojević/Služba zaštite i spašavanja Mojkovac

Načelnik Službe Marinko Medojević izjavio je da su stočari dobro, iako snijeg otežava svaku vrstu pomoći.

Medojević je naveo da su on i njegova ekipa do stočara stigli helikopterom MUP-a Crne Gore, jer im zbog smetova nije bilo moguće drugačije prići.

Helikopter se spustio kod crkve Ružice, gdje je put prethodno očistilo komunalno preduzeće iz Mojkovca.

Medojević je naveo da spasioci nisu uspjeli da priđu katunu na Bjelasici, gdje je situacija još teška jer su oborena stabla blokirala put.

"Stočari su ostali gore, čekaćemo do sutra. Snijeg je ogroman. Ekipa Službe zaštite i spašavanja došla je na kilometar i po od njih, ali dalje nisu mogli", rekao je Medojević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

snijeg Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ