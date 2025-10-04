Drama na katunima: Spasioci helikopterom stigli do stočara odsječenih snijegom na Bjelasici

Ekipe Službe zaštite i spašavanja Mojkovac uspjele su da stignu do stočara na katunima, koji su prethodnih dana bili odsječeni zbog sniježnih smetova.

Izvor: Marinko Medojević/Služba zaštite i spašavanja Mojkovac

Načelnik Službe Marinko Medojević izjavio je da su stočari dobro, iako snijeg otežava svaku vrstu pomoći.

Medojević je naveo da su on i njegova ekipa do stočara stigli helikopterom MUP-a Crne Gore, jer im zbog smetova nije bilo moguće drugačije prići.

Helikopter se spustio kod crkve Ružice, gdje je put prethodno očistilo komunalno preduzeće iz Mojkovca.

Medojević je naveo da spasioci nisu uspjeli da priđu katunu na Bjelasici, gdje je situacija još teška jer su oborena stabla blokirala put.

"Stočari su ostali gore, čekaćemo do sutra. Snijeg je ogroman. Ekipa Službe zaštite i spašavanja došla je na kilometar i po od njih, ali dalje nisu mogli", rekao je Medojević.