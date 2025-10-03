logo
Nezapamćeni snijeg na Čemernu: Prvi put od 1971. ovoliko snježnog pokrivača u jesen (VIDEO)

Izvor mondo.ba
0

Prizori sa planina donijeli su pravu zimsku idilu, što je krajnje neobično za prve dane oktobra. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, hladni talas je donio rani snijeg u planinske krajeve, obarajući pritom meteorološke rekorde stare više od 50 godina.

snijeg.JPG Izvor: Instagram/Screenshot

Snijeg je počeo da pada na planinama u Bosni i Hercegovini već 1. oktobra, a intenzitet padavina se pojačao tokom jučerašnjeg dana, naročito na istoku Republike Srpske. Snježni pokrivač se formirao iznad 900 metara nadmorske visine.

Najviše snijega jutros je izmjereno na Han Pijesku, gdje je visina pokrivača dostigla 19 centimetara.

Posebno je zanimljiv podatak sa Čemerna, gdje je izmjereno 15 centimetara snijega. Ovo je prvi put od 1971. godine da je u jesen napadalo ovoliko snijega. Tada je, 18. septembra, izmjereno 10 centimetara. U Kalinoviku je jutros izmjeren jedan centimetar.

Ova neobična pojava rezultat je uticaja visinskog ciklona koji je sa sjeveroistoka Evrope uspostavio priliv izuzetno hladnog vazduha prema Balkanskom poluostrvu i našoj regiji, objašnjavaju iz RHMZ-a.

