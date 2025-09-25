logo
Prve pahulje u Sloveniji: Snijeg zabijelio Kredaricu (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Snijeg je tokom noći zabijelio Kredaricu, planinski vrh u Julijskim Alpama u Sloveniji.

Pao snijeg u Sloveniji Izvor: Shutterstock

Iz slovenačke Agencije za zaštitu životne sredine navode da je pao jedan centimetar snijega na ovoj planini nadmorske visine 2.515 metara.

Prema prognozi meteorologa, ovih dana na najvišim vrhovima Slovenije očekuje se još snijega koji se neće zadržati.

Snijeg u visokim predjelima u ovo doba godine nije ništa neobično.

Na Kredarici i Kaninu ove godine zabilježene su snježne padavine i početkom jula, prenose slovenački mediji. 

(Srna/Mondo)

