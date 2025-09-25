Prve pahulje u Sloveniji: Snijeg zabijelio Kredaricu (FOTO)

Snijeg je tokom noći zabijelio Kredaricu, planinski vrh u Julijskim Alpama u Sloveniji.
Iz slovenačke Agencije za zaštitu životne sredine navode da je pao jedan centimetar snijega na ovoj planini nadmorske visine 2.515 metara.
Prema prognozi meteorologa, ovih dana na najvišim vrhovima Slovenije očekuje se još snijega koji se neće zadržati.
Kredarica trenutno ❄️️ .pic.twitter.com/qBeE8qWcNp— Kristijan Paljar (@KPaljar)September 25, 2025
Snijeg u visokim predjelima u ovo doba godine nije ništa neobično.
Na Kredarici i Kaninu ove godine zabilježene su snježne padavine i početkom jula, prenose slovenački mediji.
(Srna/Mondo)