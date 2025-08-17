Borivoja zovu Pokretni žbun: Ne koristi ni sat ni kalendar

Borivoje pravi razne biljne mješavine, vitaminsku bombu od divljeg šipurka koja u zimsko vrijeme čuva zdravlje i imunitet.

Svi koji su imali sreću da ga na Zlatiboru sretnu ostali su fascinarini likom i djelom prirodnjaka Borivoja Šišovića sa ove srpske planine. Ovaj čovjek, po struci mašinac, odavno je u stranu odložio kalendar i sat i riješio da sa svojom suprugom i djecom živi u prirodi u skladu sa njom. On je danas čuveni travar, kome se mnogi obraćaju za pomoć jer on ima pravu prirodnu apoteku u svojoj sjajnoj kolekciji. Odavno je među mještanima zbog svog autentičnog izgleda poznat i po nadimku Pokretni žbun.

"Zlatibor je moja kuća, ovdje je pravi raj ako znate da živite su skladu sa prirodom. Jako je važno znati kako i kada se koja biljka bere, kako bi iskoristili njen maksimum za benefite za zdravlje. Ljudima je prvo bilo čudno kad me vide kao pokretnog žbuna, sada su navikli. Sa mnom su moja žbunica i žbunići - supruga i djeca", kaže za RINU Borivoje.

Sve biljke koje skupi ovaj prirodnjak koristi u svojoj kuhinji, pa tako sprema vrhunske specijalitete od ljekovitih trava koje su spas za organizam. Kad je u pitanju meso omiljena mu je slanina jer kako kaže, mast ima i ljekovita svojstva, koja dolaze do izražaja ako se uz to jede i bijeli luk.

"Sklonost ka biljkama i prirodi naslijedio sam od oca i brata, ali sve radim individalno, probam, učim, eksperimentisem. Ima raznih trava od kojih manje boli trbuh, manje boli glava, bolje se spava i manje se žena izbjegava. Na Zlatiboru je broj jedan trava iva, zatim majkina dušica, kantarion, borava smola je odlična za astmu", kaže ovaj travar.

Njegove proizvode traže i koriste mnogi, kupuju ih preko preporuke, a tokom svog posla često se sreće i sa jednim pitanjem.

"Pitaju me mlađi – čiča ima li šta za one stvari, a ja ih kroz šalu pitam pa da li se to još uvijek radi. Što se tiče muškosti sve je uvijek bilo u ženskim rukama, pa nije loše ponekad promijeniti, kažem im kroz šalu. Ali, svakako je važno voditi računa o cjelokupnom zdravlju pa će i to doći na svoje mjesto", dodaje travar.

"Taj plod ima 60 puta više vitamina C od limuna, a i domaći je. Sve mi dobro prolazi jer ljudi vjeruju u moć bilja, ali ipak najtraženija je možda moja biljna mješavina nazvana „Gospodar planine", poručuje Borivoje.

