logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borivoja zovu Pokretni žbun: Ne koristi ni sat ni kalendar

Borivoja zovu Pokretni žbun: Ne koristi ni sat ni kalendar

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Borivoje pravi razne biljne mješavine, vitaminsku bombu od divljeg šipurka koja u zimsko vrijeme čuva zdravlje i imunitet.

borivoje pokretni žbun travar sa zlatibora Izvor: RINA.RS

Svi koji su imali sreću da ga na Zlatiboru sretnu ostali su fascinarini likom i djelom prirodnjaka Borivoja Šišovića sa ove srpske planine. Ovaj čovjek, po struci mašinac, odavno je u stranu odložio kalendar i sat i riješio da sa svojom suprugom i djecom živi u prirodi u skladu sa njom. On je danas čuveni travar, kome se mnogi obraćaju za pomoć jer on ima pravu prirodnu apoteku u svojoj sjajnoj kolekciji. Odavno je među mještanima zbog svog autentičnog izgleda poznat i po nadimku Pokretni žbun.

"Zlatibor je moja kuća, ovdje je pravi raj ako znate da živite su skladu sa prirodom. Jako je važno znati kako i kada se koja biljka bere, kako bi iskoristili njen maksimum za benefite za zdravlje. Ljudima je prvo bilo čudno kad me vide kao pokretnog žbuna, sada su navikli. Sa mnom su moja žbunica i žbunići - supruga i djeca", kaže za RINU Borivoje.

Sve biljke koje skupi ovaj prirodnjak koristi u svojoj kuhinji, pa tako sprema vrhunske specijalitete od ljekovitih trava koje su spas za organizam. Kad je u pitanju meso omiljena mu je slanina jer kako kaže, mast ima i ljekovita svojstva, koja dolaze do izražaja ako se uz to jede i bijeli luk.

"Sklonost ka biljkama i prirodi naslijedio sam od oca i brata, ali sve radim individalno, probam, učim, eksperimentisem. Ima raznih trava od kojih manje boli trbuh, manje boli glava, bolje se spava i manje se žena izbjegava. Na Zlatiboru je broj jedan trava iva, zatim majkina dušica, kantarion, borava smola je odlična za astmu", kaže ovaj travar.

Pogledajte kako živi Pokretni žbun sa Zlatibora:

Njegove proizvode traže i koriste mnogi, kupuju ih preko preporuke, a tokom svog posla često se sreće i sa jednim pitanjem.

"Pitaju me mlađi – čiča ima li šta za one stvari, a ja ih kroz šalu pitam pa da li se to još uvijek radi. Što se tiče muškosti sve je uvijek bilo u ženskim rukama, pa nije loše ponekad promijeniti, kažem im kroz šalu. Ali, svakako je važno voditi računa o cjelokupnom zdravlju pa će i to doći na svoje mjesto", dodaje travar.

Borivoje pravi razne biljne mješavine, vitaminsku bombu od dviljeg šipurka koja u zimsko vrijeme čuva zdravlje i imunitet.

"Taj plod ima 60 puta više vitamina C od limuna, a i domaći je. Sve mi dobro prolazi jer ljudi vjeruju u moć bilja, ali ipak najtraženija je možda moja biljna mješavina nazvana „Gospodar planine", poručuje Borivoje.

(RINA/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatibor travari reportaža MONDO reportaža

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ