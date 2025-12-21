logo
Zimska opasnost na 1.100 metara nadmorske visine: Nekoliko vozila sletjelo sa puta na Kupresu (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Otežani uslovi za vožnju na planinskom prevoju Kupres doveli su do nekoliko saobraćajnih nezgoda.

Nekoliko vozila sletjelo sa puta na Kupresu (VIDEO) Izvor: Bugojno danas/Facebook/Screenshot

Zbog izuzetno niskih temperatura i zimskih uslova, na kolovozu se stvorio led koji je, uz smanjenu vidljivost uzrokovanu maglom, postao ozbiljna prijetnja za sve učesnike u saobraćaju.

Na snimcima sa terena vidljiva su najmanje tri vozila koja su sletjela u kanale pored puta.

Zvanične informacije o broju nezgoda, kao i podaci o eventualno povrijeđenim osobama, trenutno nisu dostupni jer policija još uvijek nije iznijela potvrđene podatke. Zbog toga ostaje nejasno da li se radi o jednoj nezgodi ili o više odvojenih incidenata uzrokovanih klizavim kolovozom.

Kupreška visoravan, smještena na oko 1.100 metara nadmorske visine, odavno je poznata kao jedna od najkritičnijih tačaka u zimskom periodu upravo zbog čestog stvaranja poledice.

Vozačima koji planiraju put preko ovog planinskog prevoja savjetuje se maksimalan oprez i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na putu. Takođe, podsjeća se na zakonsku obavezu posjedovanja i korištenja adekvatne zimske opreme kako bi se izbjegle opasne situacije u planinskim predjelima.

