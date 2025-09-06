logo
Vozač poginuo nakon što je izašao iz vozila: Policija se oglasila o tragičnoj nesreći kod Kupresa

Autor Dušan Volaš
0

MUP Livanjskog kantona oglasio se o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba.

Policja se oglasila o tragičnoj nesreći kod Kupresa Izvor: Shutterstock

Prema informacijama iz policije, tragedija se dogodila jutros na regionalnom putu R 415 u mjestu Rastičevo, opština Kupres, kada je vozač R. P. (1953.), nakon što je iz zasad neutvrđenih razloga udario u zaštitnu ogradu.

"Nakon što je zaustavio vozilo i izišao kako bi postavio sigurnosni trokut, na njega je naletjelo drugo vozilo kojim je upravljao M. M. (1949.). R. P. je tom prilikom poginuo", naveli su iz MUP-a.

U automobilu nastradalog nalazila su se četiri maloljetnika, dok su u drugom vozilu, osim vozača, bili suvozač M. B. (1951.) te putnice J. B. (1954.) i D. M. (1956.).

Saobraćaj na ovoj dionici bio je obustavljen od 8:30 do 13:15, dok je uviđaj obavljen uz prisustvo dežurnog tužioca.

Tijelo preminulog prevezeno je u Banjaluku, gdje će sutra biti obavljena obdukcija.

(Mondo)

