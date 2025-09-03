logo
Loša bezbjednost: Na području Banjaluke za 24 sata 24 saobraćajne nesreće

Loša bezbjednost: Na području Banjaluke za 24 sata 24 saobraćajne nesreće

Autor Dragana Božić
0

Na području koje pokriva PU Banjaluka za 24 sata desile su se 24 saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba zadobila povrede, saopšteno je iz policije.

Na području Banjaluke za 24 sata 24 saobraćajne nesreće Izvor: Mondo - Slaven Petković

To znači da se juče, 2. septembra, u prosjeku svakih sat vremena dogodila po jedna saobraćajna nesreća.

Samo dan ranije na istom području desila se 21 nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe. Nekoliko dana ranije isto 24, pa 18, 16, 21....

Svjedoci smo da se brojne nesreće dešavaju zbog vožnje u alkoholisanom stanju i neprilagođene brzine, ali i zbog saobraćajne nekulture ili nepoznavanja saobraćajnih propisa.

Da je bezbjednost u saobraćaju veoma loša, pokazuju i podaci o broju vozača koji su pod dejstvom alkohola ili droga.

Tokom aktivnosti na poboljšanju stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja, sprečavanja zloupotrebe droga i održavanja javnog reda i mira u Banjaluci je za jedan vikend u avgustu alkotestiran 4.591 vozač, od kojih su čak 204 isključena iz saobraćaja.

Statistika kaže da je broj saobraćajnih nezgoda u porastu. Samo tokom protekle godine zabilježeno ih je 10.000. Prošle godine su na putevima Srpske život izgubile čak 94 osobe. 

(Mondo)

