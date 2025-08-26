Nasilnička vožnja, loši putevi i saobraćajna nekultura: Zašto ginu motociklisti u BiH?

Od aprila ove godine, u saobraćajnim nesrećama širom Bosne i Hercegovine poginulo je 19 motociklista, što znači da je u prosjeku svakih sedam dana na putevima život izgubio jedan vozač na dva točka.

Stručnjaci ovo stanje nazivaju alarmantnim i zahtijevaju hitne mjere, ističući da je problem u spletu opasne vožnje, saobraćajne nekulture i loše infrastrukture.

Iskusni motociklisti upozoravaju da su pojedini "ovisnici o adrenalinu" i da je sekunda nepažnje dovoljna za nesreću. Ističu da vozači moraju imati dozu straha i nikada ne bi smjeli voziti bez zaštitne opreme.

Predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja i vlasnik auto-škole Milenko Jaćimović navodi da pravi problemi nastaju nakon obuke.

"To su pretežno osobe od 22 do 35 godina. Ne možemo reći da su vozači početnici. To su već formirane ličnosti od 22 godine koje imaju već četiri godine nekog vozačkog iskustva i tad oni jednostavno osjećaju se ili slobodno ili smatraju da mogu vladati sa takvim vozilima i velikim brzinama kretanja", ističe on.

Profesor sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA i sudski vještak Mustafa Mehanović upozorava da je stanje na putevima sve alarmantnije.

Uzroka je, naglašava, previše da bi stali u nekoliko minuta, ali među glavnim, osim nasilničke vožnje i loše putne infrastrukture, ističe saobraćajnu nekulturu, nepažnju i nestrpljenje učesnika u saobraćaju.

"Dakle, želja je da se što prije stigne, a sa druge strane preticanje gdje je izuzetno rizično. Imamo dosta slučajeva gdje učesnici u saobraćaju zaustave vozilo, stanu iz neodređenih razloga i onda nesmotreno otvore vrata. Tada maltene i pješak može da udari u takva vrata”, ističe on.

Da poražavajuće statistike potvrđuju alarmantnu situaciju pokazuje podatak da u Evropskoj uniji na putevima strada 46 osoba na milion stanovnika, dok je u Bosni i Hercegovini taj broj 70. Stručnjaci smatraju da je jedino rješenje striktna primjena zakona i uvođenje rigoroznijih mjera kako bi se zaustavio crni niz nesreća.

