Bahata vožnja kod Mostara: Vozio 190 km/h i snimak objavio na Fejsbuku (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje izuzetno opasnu vožnju na magistralnom putu u blizini Mostara.

Izvor: Screenshot

Redakcija portala Bljesak.info došla je u posjed ovog snimka na kojem se vidi muškarac koji vozi nevjerovatnih 190 kilometara na sat što je izazvalo oštre kritike javnosti zbog krajnje neodgovornog ponašanja.

Kako je navedeno, magistralni put M-17, na kojem je snimak nastao, prolazi kroz brojna naseljena mesta i svakodnevno ga koristi veliki broj vozača. Zbog toga je na većini dionica ograničenje brzine 70 kilometara na sat.

Prekoračenjem brzine za više od 120 km/h, vozač nije samo počinio težak prekršaj, već je ozbiljno ugrozio bezbjednost i živote svih učesnika u saobraćaju, uključujući i sebe, navododi hercegovački portal.

Muškarac u Mostaru svojim mobitelom snima dok vozi brzinom od čak 190 kilometara na sat.pic.twitter.com/tUnnIVj1oT — Bljesak.info (@Bljesak)August 13, 2025

(Mondo)