Auto udarilo pješaka u Banjaluci: Povrijeđena žena zbrinuta na UKC RS

Autor Nikolina Damjanić
1

U saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila u Ulici Bulevar srpske vojske povrijeđena je pješak G.V. (1963) iz Banjaluke, koja je zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka.

Povrijeđen pješak u Banjaluci Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

U nesreći je učestvovalo putničko vozilo „Fiat Stilo“ kojim je upravljao D.J. (1979) iz Banjaluke. Uviđaj su obavili dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode", saopštili su iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Banjaluka saobraćajka udes

X men

Ne mogu da vjerujem da neko od nadleznih ne ukine taj pjesacki. I za vozace i za pjesake je katastrofalan.

