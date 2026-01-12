Auto udarilo pješaka u Banjaluci: Povrijeđena žena zbrinuta na UKC RS

U saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila u Ulici Bulevar srpske vojske povrijeđena je pješak G.V. (1963) iz Banjaluke, koja je zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

U nesreći je učestvovalo putničko vozilo „Fiat Stilo“ kojim je upravljao D.J. (1979) iz Banjaluke. Uviđaj su obavili dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode", saopštili su iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.