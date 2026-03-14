logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković najavio otvaranje dva vrtića koja je već otvorio u oktobru 2024. godine

Autor Haris Krhalić
2

Godinu i po dana nakon "velikog dana", vrtići na Paprikovcu i u Novoseliji i dalje ne primaju djecu.

Stanivuković vrtići Paprikovac Novoselija Izvor: Grad Banjaluka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u jučerašnjoj objavi najavio nove projekte kojima će, kako kaže, Banjaluka postati jedno veliko gradilište.

Između ostalog, Stanivuković je najavio da će započeti radove na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, pustiti u upotrebu most u Česmi, početak projekta „Banjalučka riva“, obnova fasade u Kninskoj ulici kao i da će započeti radove na izgradnji kružnog toka kod „Škorpiona“.

Pored toga, Stanivuković je najavio i otvaranje vrtića na Paprikovcu i Novoseliji. Da podsjetimo, Stanivuković je u jeku predizborne kampanje u oktobru 2024. godine pomenuta dva vrtića svečano otvorio.

"Lijep dan u Banjaluci i uspješno završen jedan novi vrtić koji će biti smješten u dijelu objekta škole „Milan Rakić“ u Novoseliji. Svaki novi vrtić nova je radost za sve nas. Na ovaj način osnažili smo kapacitete Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za novih 60 mjesta. Osim ovog vrtića uskoro će biti završen i vrtić u naselju Paprikovac, kao i vrtić „Nataša“ u Boriku, čime će Banja Luka dobiti i 460 novih mjesta za naše mališane", rekao je Stanivuković tom prilikom, a tri dana kasnije svečano je otvorio i vrtić na Paprikovcu.

"U ponedjeljak smo otvorili prvi vrtić u Novoseliji, vrtić „Nataša“ je u završnoj fazi i evo danas otvaramo ovaj predivni vrtić na Paprikovcu, koji je veoma prostran. Prostor vrtića ima čak 600 metara kvadratnih i svi standardi su na najvišem mogućem nivou", rekao je Stanivuković tada. Bojan Kresojević je taj dan nazvao „velikim danom za našu djecu i Banjaluku.“

Međutim, nakon „velikog dana“ i završenog fotografisanja, vrata ova dva vrtića su ostala zatvorena te nikad nisu počela sa radom.

IZ SNSD-a traže otvaranje

Sinoć su se oglasili i iz GO SNSD Banjaluka tražeći hitno otvaranje ova dva vrtića.

„Godinu i po dana govorimo da je gradonačelnik Banjaluke iskoristio roditelje, djecu i vaspitače za predizborne svrhe kada je u septembru 2024. ‘’otvorio’’ vrtiće koji, do danas, nisu počeli da rade. Upozoravali smo da je ‘’otvaranje’’ bilo samo predizborni i marketinški trik, još jedan u nizu gradonačelnikovih performansa“, naveli su iz SNSD-a i dodali:

„Prošlog mjeseca ponovo je obećano da će predškolske ustanove u Paprikovcu i Novoseliji početi sa radom u roku od mjesec dana. I opet ništa.“

Ubrzo je stigla i reakcija Pokreta Sigurna Srpska, koji je stao u odbranu svog predsjednika.

„SNSD se sjetio vrtića nakon 20 godina vlasti. SNSD danas govori o vrtićima i listama čekanja u Banjaluci kao da je javnost 'pala s Marsa'“, naveli su iz PSS u saopštenju i dodali:

„Porodice su bile prepuštene same sebi. Tek dolaskom gradonačelnika Draška Stanivukovića, Grad prvi put uvodi konkretne mjere podrške roditeljima. Zato je pomalo degutantno slušati SNSD kako danas dijeli lekcije o vrtićima. Jer građani znaju da su 20 godina imali vlast u gradu i za to vrijeme nisu riješili problem lista čekanja.“

Tagovi

Draško Stanivuković vrtići paprikovac novoselija Banjaluka

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Covjek radi nesto, za razliku od ovih koji su pokrali sve i rasprodali, citavu drzavu i sve vrijednosti, za koje sam se borio.

Xmen

@X men Ma šta radi? Obmanjuje javnost. Vidi se evo šta radi. Sramota ga je podrzavati.

MONDO REPORTAŽE

