Evro nije donio fiskalni mir: Bugarska na korak od procedure zbog deficita

Evropska komisija pokreće proceduru protiv Bugarske zbog prekomjernog budžetskog deficita, koji će dostići 4,1% BDP-a.

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Evropska komisija (EK) je danas najavila otvaranje procedure protiv Bugarske zbog prekomjernog budžetskog deficita, samo nekoliko mjeseci nakon što je ova zemlja ušla u evrozonu.

Evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis izjavio je da Bugarska, prema mišljenju EK, više ne ispunjava kriterijum budžetskog deficita predviđen Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, zbog čega će nakon mišljenja Ekonomskog i finansijskog komiteta predložiti formalno otvaranje procedure zbog prekomjernog deficita, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Komisija procjenjuje da će deficit Bugarske dostići 4,1 odsto BDP-a u 2026. i 4,3 odsto u 2027. godini, uglavnom zbog kontinuiranog povećanja plata u javnom sektoru i socijalnih davanja bez odgovarajućih mjera za nadoknadu tih troškova.

Prekoračenje granice deficita od tri odsto BDP-a u prošloj godini više ne može da se objasni posebnim vojnim troškovima Bugarske kao u 2025, smatra EK.

Ukoliko procedura zbog prekomjernog deficita bude formalno pokrenuta, Bugarska će morati da predstavi plan za postepeno vraćanje budžetskog manjka ispod granice od tri odsto BDP-a, što predstavlja jedno od osnovnih fiskalnih pravila Evropske unije.

Za razliku od Bugarske, Evropska komisija je preporučila ukidanje procedure zbog prekomernog deficita za Maltu, pošto je ta zemlja tokom 2025. godine uspjela da smanji budžetski manjak ispod tri odsto BDP-a i očekuje se da će ga zadržati na tom nivou i u naredne dvije godine.

Komisija je takođe zaključila da Rumunija i dalje ima "prekomjerne makroekonomske neravnoteže", dok su Italija, Mađarska i Slovačka označene kao zemlje sa "ekonomskim neravnotežama", navodi se na veb stranici EK.

(Euronews/MONDO)