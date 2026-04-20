"Progresivna Bugarska" u prednosti sa 44,4 odsto glasova

Prema podacima objavljenim jutros u 7.00 časova, prebrojano je 78,24 odsto glasova.

Stranka Progresivna Bugarska, koju predvodi bivši bugarski predsjednik Rumen Radev, osvojila je 44,4 odsto glasova, nakon što je prebrojano 78 odsto glasačkih listića, saopštila je Centralna izborna komisija Bugarske.

Parlamentarni izbori u Bugarskoj održani su juče. Izlazne ankete pokazale su da će Progresivna Bugarska ostvariti ubjedljivu pobjedu.

Radev je ranije podnio ostavku na funkciji predsjednika države kako bi mogao da se pridruži bloku Progresivna Bugarska i učestvuje na izborima.