logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kobila udarila nogom veterinara (48), poginuo na licu mjesta: Užas u Hrvatskoj

Kobila udarila nogom veterinara (48), poginuo na licu mjesta: Užas u Hrvatskoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Veterinarski radnik (48) poginuo je juče kod Križevaca kada ga je kobila udarila zadnjom nogom u grudi dok joj je obrađivao kopita.

39.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Juče oko 14.30 časova, u okolini Križevaca, grada na severu Hrvatske, 48-godišnji veterinarski radnik je u štali obrađivao kopita kobili, kada ga je životinja zadnjom nogom udarila u predio grudnog koša.

Muškarcu je na licu mjesta pružena ljekarska pomoć, ali je od zadobijenih povreda preminuo. Tijelo je prevezeno na Odjeljenje patologije Opšte bolnice Bjelovar, gde će se po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Bjelovaru obaviti obdukcija, a policijski službenici će istom tužilaštvu dostaviti izvještaj o događaju.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska veterinar nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ