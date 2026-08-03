(Video) Talasi na plažu izbacili 700.000 evra: Kupači grabili novčanice iz mora, policija ostala u šoku

Prava drama odigrala se na plaži na Siciliji kada su talasi izbacili vreće pune novca. Kupači su pohrlili u more da ih dohvate, dok policija istražuje porijeklo gotovo 700.000 evra.

Izvor: X/EDATV/Printscreen

Nesvakidašnja scena odigrala se 28. jula na plaži u mjestu Kasuze, nedaleko od Marine di Raguze na Siciliji, kada su talasi na obalu počeli da izbacuju vreće pune novca. Za svega nekoliko trenutaka kupači su pohrlili u more pokušavajući da dohvate novčanice koje su plutale uz obalu.

Prema navodima italijanske policije, gliser dug oko 5,5 metara ostao je bez goriva nedaleko od obale, nakon čega je posada pozvala obalsku stražu. Međutim, kada su spasioci prišli plovilu, osobe na brodu su, kako se sumnja, počele da bacaju vreće sa novcem u more. Morske struje brzo su ih odnijele do plaže, gde su ih primijetili brojni kupači.

Policija i obalska straža ubrzo su obezbijedile područje i prikupile gotovo sav novac, uključujući i dio koji su posjetioci plaže već uzeli iz vreća. Prema pisanju medija, u moru je pronađeno skoro 700.000 evra.

‼️| Un grupo de turistas encuentran bolsas flotando con más de 665.000€ dentro, en una playa de Sicilia.pic.twitter.com/AbfHDcuEo9 — EDATV (@edatvoficial)August 1, 2026

Na gliseru su se nalazila trojica punoljetnih državljana Malte i jedno trinaestogodišnje dijete. Policija je na plovilu zatekla samo jednog muškarca, dok su, prema izjavama svjedoka, dvije osobe pobjegle na obalu. Svi su kasnije privedeni na saslušanje, ali su nakon toga pušteni uz obavezu da budu dostupni istražnim organima. Protiv njih za sada nije podignuta optužnica.

Načelnik policije pokrajine Ragusa Salvatore Facino izjavio je da je gliser otkriven isključivo zbog kvara i da bi, da nije ostao bez goriva, vjerovatno neopaženo nastavio plovidbu između Malte i Sicilije.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde porijeklo novca i razlog zbog kojeg je prevožen morem. Među mogućim pravcima istrage nalaze se sumnje na pranje novca, krijumčarenje gotovine, falsifikovane novčanice ili povezanost sa trgovinom drogom, ali policija naglašava da nijedna verzija za sada nije potvrđena.

U međuvremenu su se u medijima pojavile tvrdnje o navodnom vlasniku glisera, koje je njegov advokat odbacio, ističući da njegov klijent nema nikakve veze sa pronađenim novcem. Italijanske vlasti identitet vlasnika plovila još nisu zvanično potvrdile, a istraga o ovom neobičnom slučaju se nastavlja.

(Mondo.rs)