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Srpski turisti "zarobljeni" na Siciliji: Zbog erupcije Etne otkazan let za Beograd

Srpski turisti "zarobljeni" na Siciliji: Zbog erupcije Etne otkazan let za Beograd

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Snažna aktivnost vulkana Etna na Siciliji izazvala je otkazivanje letova, uključujući i let iz Katanije za Beograd.

Otkazan let iz Katanije za Beograd zbog erupcije Etne Izvor: Youtube/Emilio Messina

Snažna aktivnost vulkana Etna na Sicilijii zazvala je ozbiljne poremećaje u avio-saobraćaju, zbog čega brojni putnici nisu mogli da otputuju sa italijanskog ostrva, među njima i državljani Srbije.

Let iz Katanije za Beograd, koji je prvobitno bio planiran za 15.50 časova, najpre je odložen za 21 sat, a potom potpuno otkazan.

Zbog novonastale situacije, oko 200 putnika, među kojima su i srpski turisti koji se vraćaju sa letovanja, vraćeni su u hotele o trošku turističke agencije. Tokom sutrašnjeg dana trebalo bi da dobiju informacije o novom terminu povratka u Srbiju.

Pored leta za Beograd, i druge avio-kompanije otkazale su ili odložile letove sa aerodroma u Kataniji zbog povećane koncentracije vulkanskog pepela u vazduhu.

Do poremećaja je došlo nakon što je Etna ponovo ušla u intenzivnu eruptivnu fazu i izbacila veliku količinu pepela, dima i vulkanskog materijala. Oblak vulkanskog pepela zahvatio je područje oko aerodroma u Kataniji, zbog čega su privremeno suspendovani dolazni letovi i blokirani odlasci, dok traje uklanjanje pepela i procena bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), Aleksandar Seničić, kaže da je situacija privremena i da očekuje stabilizaciju već tokom dana.

"Zbog velike količine pepela i dima koje je Etna izbacila došlo je do kašnjenja i otkazivanja dolaznih i odlaznih letova. U toku je čišćenje aerodroma i očekuje se da će se vazdušni saobraćaj tokom dana postepeno normalizovati. Ne očekujem da će ova situacija imati posljedice po naredne letove i turističke aranžmane, jer ni u prethodnim sličnim situacijama nije dolazilo do dugotrajnijih poremećaja", rekao je Seničić.

Etna, kao jedan od najaktivnijih vulkana u Evropi, često se budi ovakvim manjim do umerenim erupcijama, koje su atraktivne za turiste, ali zahtevaju oprez zbog mogućeg pepela koji može uticati na letove i poljoprivredu u regionu.

(Kurir/MONDO)

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vulkan sicilija Etna

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