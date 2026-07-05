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Erupcija vulkana Etna na Siciliji: Otkazani brojni letovi (Video)

Erupcija vulkana Etna na Siciliji: Otkazani brojni letovi (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Vulkan Etna na Siciliji je u erupciji, zbog čega je aerodrom u Kataniji otkazao više letova.

Erupcija vulkana na Sicijili: Otkazani brojni letovi Izvor: X/WeatherMonitors/Printscreen

Vulkan Etna na Siciliji je u erupciji, a gusti oblaci dima i pepela izbijaju u nebo.

Zbog bezbjednosnih razloga, aerodrom u Kataniji, koji godišnje koristi veliki broj turista, uključujući i britanske putnike, bio je primoran da otkaže više letova, javlja Mirror.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju aktivni vulkan na istočnoj obali italijanskog ostrva, a navodi se da je dim počeo da se diže oko 7.45 ujutru, da bi se erupcija intenzivirala neposredno pre 9 časova.

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Tagovi

vulkan sicilija Etna

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