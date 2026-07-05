Erupcija vulkana Etna na Siciliji: Otkazani brojni letovi (Video)

Vulkan Etna na Siciliji je u erupciji, zbog čega je aerodrom u Kataniji otkazao više letova.

Izvor: X/WeatherMonitors/Printscreen

Vulkan Etna na Siciliji je u erupciji, a gusti oblaci dima i pepela izbijaju u nebo.

Zbog bezbjednosnih razloga, aerodrom u Kataniji, koji godišnje koristi veliki broj turista, uključujući i britanske putnike, bio je primoran da otkaže više letova, javlja Mirror.

Mount Etna erupting now in Sicily, Italy.pic.twitter.com/ScPqT5ixGr — Weather Monitor (@WeatherMonitors)July 5, 2026

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju aktivni vulkan na istočnoj obali italijanskog ostrva, a navodi se da je dim počeo da se diže oko 7.45 ujutru, da bi se erupcija intenzivirala neposredno pre 9 časova.