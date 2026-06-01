Na indonežanskom ostrvu Java nalazi se jedan od najneobičnijih vulkana na svijetu - Kawah Ijen. Na prvi pogled, to je još jedan aktivni vulkan, ali ono što ga izdvaja jeste prizor koji se može vidjeti tek kada padne mrak.

Izvor: Konstantin Kalishko / Alamy / Profimedia / Konstantin Kalishko / Alamy / Profimedia

Umesto klasičnog crvenog sjaja lave, iz njegovog kratera izbija plavi plamen koji djeluje gotovo nestvarno.

Ovaj fenomen nema veze sa samom lavom, već sa sumpornim gasovima koji izlaze iz pukotina u vulkanu. Kada gasovi bogati sumporom dođu u kontakt sa vazduhom, zapale se i stvaraju plavi plamen koji može da dostigne visinu i do nekoliko metara. Tokom dana ovaj efekat gotovo da nije vidljiv, ali noću stvara prizor koji liči na scene iz filmova.

Izvor: panya kuanun / Alamy / Profimedia / panya kuanun / Alamy / Profimedia

Temperatura ovih gasova prelazi 600 stepeni Celzijusa, zbog čega je fenomen istovremeno i fascinantan i opasan.

Težak život rudara sumpora

Kawah Ijen nije samo turistička atrakcija, već i radno mjesto za lokalne rudare koji svakodnevno rade u izuzetno teškim uslovima.

Vidi opis Naučnici otkrili šta se krije iza "plave vatre": Tajna moćnog vulkana vidi se tek kada padne mrak Image: 1042645668, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: nantonov / Alamy / Profimedia Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Unsplash/wahde-stock Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Konstantin Kalishko / Alamy / Profimedia / Konstantin Kalishko / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: nantonov / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: panya kuanun / Alamy / Profimedia / panya kuanun / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Bez adekvatne zaštite, spuštaju se u krater i ručno prikupljaju sumpor, noseći teret težak i do 70 kilograma. Izloženi su otrovnim gasovima i ekstremnim temperaturama, što ovaj posao čini jednim od najopasnijih na svijetu.

Uprkos opasnostima, Kawah Ijen je postao jedna od najpoznatijih destinacija u Indoneziji. Posjetioci dolaze kako bi vidjeli plavi plamen i tirkizno jezero u krateru, koje važi za jedno od najkiselijih na planeti. Najbolje vrijeme za obilazak je noću ili pred zoru, kada je fenomen najvidljiviji, puše Pun kufer.

Image: 1042645668, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: nantonov / Alamy / Profimedia

Izvor: nantonov / Alamy / Profimedia

Da li je bezbjedno posjetiti vulkan

Obilazak Kawah Ijena zahtjeva oprez i dobru pripremu. Turistima se preporučuje da koriste zaštitne maske i da na turu idu uz vodiče.

Iako prizor oduzima dah, važno je imati na umu da je riječ o aktivnom vulkanu gdje priroda pokazuje svu svoju snagu.



