Čitaoci reporteri

Za sve koji se nađu u Beču: Ovo su najljepše pješačke ture

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
Jedan od klasika je gradska pješačka staza 1, duga 11 kilometara.

ktivni odmor u Beču: 14 uređenih pješačkih staza kroz šume i vinograde Izvor: Chalermpon Poungpeth / Shutterstock.com

Ako želite da Beč upoznate iz drugačije perspektive, gradske pješačke staze nude impresivno iskustvo koje povezuje šetnju, odmor i uživanje u prirodi.

Zahvaljujući kontinuiranom održavanju gradskog šumskog i poljoprivrednog gazdinstva, staze su u odličnom stanju, prenosi Kancelarija Grada Beča.

Ukupno 14 dobro obilježenih staza, na više od 240 kilometara vodi kroz najljepše predjele Beča, uglavnom kroz Bečku šumu na obodu grada ili kroz gradske zone za odmor i rekreaciju, od blagih brežuljaka i gustih šuma, preko prostranih livada i vinograda, pa sve do impresivnih vidikovaca.

Infrastruktura duž pješačkih staza je takođe dobro razvijena, a staze su lako dostupne javnim prevozom. Mjesta za odmor, restorani i tradicionalne vinske gostionice (Heurigen), dječija igrališta i jasna signalizacija obezbjeđuju dobru orijentaciju i sve što je potrebno. Zbog toga su ove staze pogodne kako za kratke izlete, tako i za duže, celodnevne ture.

Jedan od klasika je gradska pješačka staza 1, duga 11 kilometara. Počinje na okretnici tramvajske linije D u bečkom vinogradarskom mjestu Nusdorf i vodi umjereno strmo, ali uz izvanredne poglede na grad, Bečku šumu i Dunav, kroz vinograde i šumu do vidikovca "Stefaniewarte" na brdu Kahlenberg.

Nakon kraćeg skretanja do moderno uređene kolibe "Josefinenhütte", za oko tri i po do četiri sata lagano se može vratiti do polazne tačke preko blago spuštajućeg grebena Nusberga.

Usput se može uživati u gastronomiji, u restoranu na Kahlenbergu ili u vinarijama u ulicama Wildgrubgasse, Kahlenberger Straße i u Nusdorfu.

