Nekadašnji raj postao "grad duhova": Cijene u popularnom ljetovalištu otjerale i one sa dubokim džepom

Dok inflacija prazni plaže i restorane nekadašnjeg turskog bisera, Marmaris se suočava sa praznim plaža jer su cijene paprene.

Dugogodišnja borba Turske sa visokom inflacijom počela je da uzima svoj danak tamo gdje najviše boli - u turizmu. Nekada prepuna šetališta i plaže Marmarisa, koji je godinama važio za jednu od omiljenih destinacija, sada izgledaju gotovo napušteno.

Turisti koji su ove godine posjetili ovo ljetovalište opisuju ga kao "grad duhova", a glavni krivac su cijene koje su, prema riječima mnogih, postale nepodnošljive.

Društvene mreže preplavljene su snimcima koji prikazuju prazne restorane i noćne klubove. Influenseri i redovni posjetioci upozoravaju da su troškovi života i odmora u Turskoj toliko porasli, da Marmaris više nije ona pristupačna oaza kakva je nekada bio.

"Prošle godine sam u Marmarisu potrošio oko 2.400 evra i to uz plaćen all inclusive aranžman. To je bio moj posljednji put tamo", poručio je jedan razočarani turista iz Velike Britanije, čiji je komentar postao viralan.

I dok su cijene samih all inclusive hotelskih paketa, prema analizama stručnjaka, zabilježile minimalan rast od svega jedan odsto, pravi šok nastaje van hotelskih kapija. Cijene vanpansionske potrošnje - hrane u restoranima, pića i lokalnih atrakcija - toliko su visoke, da se Marmaris, koji je decenijama privlačio turiste svojom energijom i povoljnim uslovima, sada suočava sa ozbiljnim padom posjeta.

Iako Turska i dalje pokušava da ostane konkurentna na tržištu Centralne Evrope, inflacija polako mijenja mapu omiljenih ljetovališta.

(MONDO)