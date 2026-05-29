Nekadašnji raj postao "grad duhova": Cijene u popularnom ljetovalištu otjerale i one sa dubokim džepom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Dok inflacija prazni plaže i restorane nekadašnjeg turskog bisera, Marmaris se suočava sa praznim plaža jer su cijene paprene.

Marmaris se suočava sa manjkom turista

Dugogodišnja borba Turske sa visokom inflacijom počela je da uzima svoj danak tamo gdje najviše boli - u turizmu. Nekada prepuna šetališta i plaže Marmarisa, koji je godinama važio za jednu od omiljenih destinacija, sada izgledaju gotovo napušteno.

Turisti koji su ove godine posjetili ovo ljetovalište opisuju ga kao "grad duhova", a glavni krivac su cijene koje su, prema riječima mnogih, postale nepodnošljive.

Društvene mreže preplavljene su snimcima koji prikazuju prazne restorane i noćne klubove. Influenseri i redovni posjetioci upozoravaju da su troškovi života i odmora u Turskoj toliko porasli, da Marmaris više nije ona pristupačna oaza kakva je nekada bio.

"Prošle godine sam u Marmarisu potrošio oko 2.400 evra i to uz plaćen all inclusive aranžman. To je bio moj posljednji put tamo", poručio je jedan razočarani turista iz Velike Britanije, čiji je komentar postao viralan.

I dok su cijene samih all inclusive hotelskih paketa, prema analizama stručnjaka, zabilježile minimalan rast od svega jedan odsto, pravi šok nastaje van hotelskih kapija. Cijene vanpansionske potrošnje - hrane u restoranima, pića i lokalnih atrakcija - toliko su visoke, da se Marmaris, koji je decenijama privlačio turiste svojom energijom i povoljnim uslovima, sada suočava sa ozbiljnim padom posjeta.

Iako Turska i dalje pokušava da ostane konkurentna na tržištu Centralne Evrope, inflacija polako mijenja mapu omiljenih ljetovališta.

(MONDO)

