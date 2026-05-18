Napadač iz Turske prije napada ubio bivšu suprugu? Isplivao snimak pucnjave, potraga u toku (Video)

Naoružani muškarac usmrtio je četiri osobe i ranio osam u pucnjavi na jugu Turske, dok policija i dalje traga za njim. Sumnja se da je on prije napada ubio i svoju bivšu suprugu.

Naoružani muškarac otvorio je vatru na jugu Turske i ubio četvoro ljudi, dok je osam ranjeno, prema lokalnim medijima, prenosi BBC.

Incident se dogodio u okrugu Tarsus, u provinciji Mersin, a prema pisanju lista Hurijet, napadač je prije krvavog pohoda ubio i svoju bivšu suprugu. Pucnjava je navodno počela u restoranu, nakon čega je osumnjičeni pobjegao automobilom. Policija je pokrenula veliku operaciju uz podršku helikoptera u potrazi za napadačem.

In Turkey, a man opened fire on restaurant visitors. Four people were killed, eight were injured.



Turski mediji javljaju da su u restoranu poginule dvije osobe, za koje se vjeruje da su vlasnik objekta i jedan zaposleni. Napadač je potom nastavio svoje kretanje i otvorio vatru na drugim lokacijama, ubivši pastira koji je čuvao ovce u blizini i vozača kamiona. Identitet osumnjičenog i motivi napada još nisu poznati.

