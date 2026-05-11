Napadač pucao sa trotineta, najmijanje dve osobe ubijene: Detalji zločina u Nici (Video)

Najmanje dvije osobe su ubijene, a šest je ranjeno u Nici kada je napadač otvorio vatru iz kalašnjikova. Vlasti sumnjaju da je ovaj krvavi napad nastavak brutalnog rata narko-dilera.

U pucnjavi koja se u ponedjeljak popodne dogodila u francuskom gradu Nici ubijene su najmanje dvije osobe, a šest ih je povrijeđeno, od kojih troje teško. Do napada je došlo u blizini trga Amarilis. Gradonačelnik Nice Erik Sjoti izjavio je da je jedna osoba "otvorila vatru iz kalašnjikova", piše Le Parisien.

Državni tužilac iz Nice Damjen Martineli otkrio je kako se napad odigrao. Prema njegovim riječima, napadač je dovezen automobilom, nakon čega se trotinetom približio mestu napada i zapucao. Potom je pobjegao istim putem, gdje ga je ponovo čekalo vozilo koje se udaljilo sa mesta događaja. Žrtve su stare između 23 i 57 godina.

ALERTE INFO | Une fusillade a fait DEUX MORTS et trois blessés dans le quartier des Moulins, à Nice. Les suspects sont actuellement en fuite.

Gradonačelnik: Ovo je rat protiv narko-dilera

Gradonačelnik Nice opisao je događaj kao "novu zastrašujuću pucnjavu" i upozorio da "rat protiv trgovaca drogom ne smije da se završi porazom Republike". Zatražio je hitno pojačanje policijskih snaga, navodeći da grad već godinama pati od nedostatka bezbjednosnog osoblja.

Napetosti u Nici traju već danima nakon niza pucnjava i incidenata povezanih sa trgovinom drogom u više gradskih četvrti.

Četvrt poznata po nasilju

Naselje Mulen (Moulins), gde se dogodio današnji napad, i posljednjih godina je više puta bilo poprište nasilja. U oktobru 2025. naoružani napadači iz automobila otvorili su vatru na trgu u toj četvrti, pri čemu su ubijeni 57-godišnji otac porodice čečenskog porekla i 20-godišnji mladić iz Nice, koji nisu imali nikakve veze sa trgovinom drogom.

Prije toga, u julu 2024. godine, sedmoro članova iste porodice, među kojima troje djece i jedan tinejdžer, poginulo je u podmetnutom požaru koji se povezivao sa obračunima narko-grupa.