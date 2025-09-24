Policija uhapsila više od 100 huligana pred meč Lige Evrope: Krenuli sa oružjem kroz grad, isplivali snimci

Policija je sapštila da je uhapšeno više od 100 huligana Rome koji su se spremali da izazovu nerede u Nici uoči utakmice dva tima u Ligi Evrope.

Potpuni haos na ulicama Nice pred meč istoimenog kluba sa Romom u Ligi Evrope. Huligani italijanskog tima bili su spremni da naprave incidente i da započnu tuču u Francuskoj, ali ih je u tome spriječila policija. Pravovremena reakcija spriječila je veliki haos.

Prema informacijama koje stižu iz Francuske, velika grupa navijača Rome kretala se ka starom dijelu grada. Policija ih je presrela, uhapsila i kod njih našla razne predmete među kojima su bokseri i metalne šipke.

Navodno su identifikovali 102 osobe kao navijače Rome koji su bili u posjedu oružja koje im je automatski oduzeto. Zbog svega toga povećane su mjere bezbjednosti u ovom gradu. Uvedena je zabrana konzumacije alkohola, noćni klubovi će se biti zatvoreni. Policija radi sve kako bi spriječila veće nerede. Meč počinje u 21 čas.