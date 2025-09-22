Usred rimskog derbija: Zamijenjen na poluvremenu - istuširao se, pokupio stvari i napustio stadion!

Nuno Tavareš označen je za glavnog krivca za poraz Lacija u "Derbiju dela Kapitale", a sad bi mogao da bude i novčano kažnjen.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Lacio bi mogao da kazni svog defanzivca Nuna Tavareša, koji je u nedjelju tokom rimskog derbija napustio stadion "Olimpiko" nakon što je zamijenjen na poluvremenu, piše La Republika.

Rimski klub će vjerovatno kazniti Portugalca, bivšeg lijevog beka Arsenala, jer je napustio stadion usred derbija protiv gradskog rivala. Tavareš je zamijenjen na poluvremenu nakon što je napravio kobnu grešku koja je dovela do pobjedonosnog gola Rome u prvom dijelu susreta.

Navodno se Tavarenš nakon izmjene uputio u svlačionicu, gdje se istuširao, a zatim napustio stadion, iako su njegovi saigrači u tom trenutku pokušavali da sustignu rezultatski minus, kojem je upravo on doprinio jer je izgubio loptu na rubu svog šesnaesterca, poslije čega je Lorenco Pelegrini pogodio za vođstvo "vučice".

Zbog toga bi mogao biti novčano kažnjen od strane kluba, koji ima veoma loš početak sezone sa samo tri boda u prva četiri kola Serije A.

Nuno Tavareš započeo je svoju drugu sezonu u Laciju, ali još uvijek nije upisao gol ili asistenciju u četiri ligaške utakmice. Dvadesetpetogodišnjak je prošle sezone pod vođstvom Marka Baronija upisao devet asistencija u 30 mečeva.

"Izgubili smo utakmicu zbog velike greške. Vidjećemo da li je tehnička ili površna. Odigrali smo dobar meč, ali smo ovako izgubili. Žao nam je naših navijača, podržavali su nas. Žao mi je i zbog ekipe, nisu zaslužili poraz", rekao je trener "nebeskoplavih" Mauricio Sari u intervjuu za DAZN poslije meča.