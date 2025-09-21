Sučiću leži Serija A: Druga asistencija za drugu pobjedu Intera

Slavlje Intera protiv Sasuola, ipak teže nego što se očekivalo.

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Petar Sučić, nekadašnji fudbaler mostarskog Zrinjskog, upisao je drugu asistenciju u novoj sezoni Serije A. U duelu Intera i Sasuola učestvovao je u akciji kod vodećeg gola "nerazura", koji su na kraju stigli do slavlja.

Strijelac u 14. minutu bio je Federiko Dimarko, a asistencija je upisana Sučiću.

Bilo je mirno do samog finiša, činilo se da će to biti rutinska pobjeda, koja je mogla i morala da bude ubjedljivija.

Iako je Kivu na teren poslao tim bez nekoliko standardnih igrača, rano vođstvo omogućilo im je da igraju rasterećeno. Ipak, osim Dimarkovog gola, nijednu drugu priliku igrači Intera nisu uspjeli da pretvore u gol sve do 81. minuta, kada je trijumf domaćina postao još izvjesniji - Karlos Augusto povisio na 2:0. Ipak, samo tri minuta kasnije Valid Šedira vratio je neizvjesnost.

Nakon uvodnog kola i dodavanja za gol u pobjedi protiv Torina (5:0), Sučić se još jednom našao među igračima koji su najviše doprinijeli igri tima Kristijana Kivua. Nije Inter startovao dobro u novoj sezoni, upisao je već dva poraza, ali je večeras na "Đuzepe Meaci" stigao do slavlja protiv Sasuola i krenuo ka gornjem dijelu tabele.

SERIJA A - 4. KOLO:

Lacio - Roma 0:1 (0:1)

/Pelegrini 38/

Torino - Atalanta 0:3 (0:3)

/Krstović 30, 38, Sulemana 34/

Kremoneze - Parma 0:0

Fiorentina - Komo 1:2 (1:0)

/Mandragora 6 - Kemf 65, Adai 90+4/

Inter - Sasuolo 2:1 (1:0)

/Dimarko 14, Karlos Augusto 81 - Šedira 84/

Odigrano u subotu:

Bolonja - Đenova 2:1 (0:0)

/Kastro 73, Orsolini 90+9 - Elertson 63/

Verona - Juventus 1:1 (1:1)

/Orban 44 - Konseisao 19/

Udineze - Milan 0:3 (0:1)

/Pulišić 39, 53, Fofana 46/

Odigrano u petak:

Leće - Kaljari 1:2 (1:1)

/Tijago Gabrijel 5 - Beloti 33, 71/

Ponedjeljak:

Napoli - Piza (20.45)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Iako je Kivu na teren poslao tim bez nekoliko standardnih igrača, rano vođstvo omogućilo im je da igraju rasterećeno. Ipak, osim Dimarkovog gola, nijednu drugu priliku igrači Intera nisu uspjeli da pretvore u gol