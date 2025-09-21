logo
Prvi golovi Krstovića u dresu Atalante: Srbin asistirao, Crnogorac tresao mrežu

Prvi golovi Krstovića u dresu Atalante: Srbin asistirao, Crnogorac tresao mrežu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crnogorski napadač sa dva pogotka bio najzaslužniji za ubjedljiv trijumf "boginje" u Torinu.

Nikola Krstović Izvor: Maurizio Valletta / Alamy / Profimedia

Nikola Krstović ovog ljeta dres Lećea zamijenio je Atalantinim, a u četvrtom nastupu za "boginju" stigli su i prvi golovi.

Tim iz Bergama je na krilima nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde slavio ubjedljivo u Torino 3:0 (3:0), a sve tri gola viđena su u prvom poluvremenu, tačnije u periodu od 30. do 38. minuta.

Nakon pola sata igre bez golova, prvenac Krstovića u dresu novog kluba donio je vođstvo gostima, a asistent kod ovog gola bio je Lazar Samardžić. Na 2:0 povisio je Kamalden Sulemana, da bi drugim golom Krstović u 38. minutu svom timu donio velika tri gola prednosti svom timu, koji je tako stigao do drugog trijumfa u četiri uvodna kola sezone.

Imali su "bikovi" šansu da se koliko-toliko vrate u meč, ali Duvan Zapata nije uspio da realizuje najstrožu kaznu u 73. minutu - golman Atalante Marko Karnezeki odlično je pročitao gdje će šutirati njegov nekadašnji saigrač i sačuvao svoju mrežu.

SERIJA A - 4. KOLO:

Lacio - Roma 0:1 (0:1)
/Pelegrini 38/

Torino - Atalanta 0:3 (0:3)
/Krstović 30, 38, Sulemana 34/

Kremoneze - Parma 0:0

Fiorentina - Komo (18.00)
Inter - Sasuolo (20.45)

Odigrano u subotu:

Bolonja - Đenova 2:1 (0:0)
/Kastro 73, Orsolini 90+9 - Elertson 63/

Verona - Juventus 1:1 (1:1)
/Orban 44 - Konseisao 19/

Udineze - Milan 0:3 (0:1)
/Pulišić 39, 53, Fofana 46/

Odigrano u petak:

Leće - Kaljari 1:2 (1:1)
/Tijago Gabrijel 5 - Beloti 33, 71/

Ponedjeljak:

Napoli - Piza (20.45)



Standings provided by Sofascore

