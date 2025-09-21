Lorenco Pelegrini i stativa u 95. minutu izvukla Romu u "Derbiju dela Kapitale" (VIDEO)

Rimski derbi između Lacija i Rome odigran je po 186. put, a pobjedu su odnijeli fudbaleri "vučice".

Roma gazduje "vječnim gradom".

LACIO - ROMA 0:1 (0:1)

Čovjek odluke u prilično nezanimljivom rimskom derbiju bio je Lorenco Pelegrini, koji je u nedjeljnom matine terminu jedini savladao Ivana Provedela i osigurao tri velika boda u meču četvrtog kola Serije A.

Lacio je dva puta kreirao opasnu situaciju ispred gola Rome, ali je "vučica" prva stigla do prednosti.

Pogriješila je odbrana nebesko-plavih, loptu je prihvatio Matias Sule i uposlio Pelegrinija, koji je sjajnim udarcem smjestio u mrežu - 0:1.

Nije se mnogo imalo šta vidjeti u prvom poluvremenu na "Olimpiku", ali je već početkom nastavka Lacio umalo stigao do izjednačenja.

Boulaje Dia istrčao je kontranapad i našao se oči u oči sa golmanom Rome, ali je šutirao visoko iznad prečke.

Ništa nije mogao Mile Svilar, srpski golman Rome u 76. minutu kada su "lacijali" izveli brzu akciju i u mat poziciji se našao Tati Kasteljanos, međutim, šutirao je tik pored stative.

Izabranici Mauricija Sarija su u 86. minutu ostali sa igračem manje nakon što je Marokanac Reda Belahjane nagazio protivnika i zaradio direktan crveni karton, pa je Roma do kraja sačuvala pobjedu, treću u aktuelnoj sezoni.

Ipak, stoposotonu šansu za bod imao je Lacio u 95. minutu kada je Danilo Kataldi praktično savladao Svilara, ali je desna stativa bila saveznik Rome.

Na samom kraju je isključen i Mateo Genduzi zbog prigovora, pa je Lacio okončao rimski derbi sa devetoricom u polju!

Istorija

Podsjetimo, derbi Rima datira još od 1925. godine, kada je fašistički diktator Benito Musolini promijenio istoriju italijanskog fudbala. "Duče" je želio da samo jedan klub predstavlja "vječni grad" i da Lacio, koji je jedan dio Rima, ponese naziv Roma. Očekivano, nebesko-plavi su to odbili, a Roma je osnovana 1927. godine fuzijom tri kluba - Romane, Albe-Audače i Fortituda.

Lacio je opstao kao samostalan i pored velikih pritisaka jer je imao vatrene navijače još od osnivanja 1900. godine. Najveći uticaj na to da Lacio ne bude fuzionisan sa Romom, imao je fašistički general Đorđo Vacaro. Usljed ovakvih okolnosti, stvorilo se ogromno rivalstvo između dva kluba, koje je raslo kako su decenije prolazile.

Interesanto, "lacijali" su sačuvali bliskost s desničarskim, pa čak i fašističkim idejama, dok su navijači Rome postali pristalice lijevih ideologija.

Legende i rekordi "Derbija dela Kapitale"

Frančesko Toti, ikona Rome, rekorder je derbija sa 11 golova u 44 nastupa. S druge strane, Senad Lulić je 2013. godine postigao gol u finalu Kopa Italije, donoseći Laciju pobjedu u jedinom derbiju u finalu tog takmičenja. Najveća pobjeda Rome desila se 1934. godine - 5:0, a uopšteno Roma vodi sa 71 pobjedom iz 186 prvenstvenih mečeva (51 put slavio Lacio, 64 meča okončana remijem). Navijači u Rimu često smatraju pobjedu u derbiju važnijom od osvajanja "skudeta". Rimski klubovi su zajedno osvojili samo pet titula prvaka Italije, Roma tri, Lacio dvije.







