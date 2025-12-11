Navijači Crvene zvezde stiglu su u Austriju da podrže svoj tim nakon što je poništena kazna UEFA.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Šturma u Gracu od 18.45 u okviru 6. kola Lige Evrope. Austrijanci su ozbiljno shvatili dolazak 1.500 Delija na stadion i preduzeli sve mjere predostrožnosti.
Oko stadiona primijećene su velike policijske snage koje su obezbjeđivale pristalice srpskog šampiona dok su ušli na "Merkur arenu".
Austrijska policija na nogama zbog Delija: Jake policijske snage oko stadiona
Crvena zvezda je prvobitno bila kažnjena od strane Disciplinske komisije UEFA i trebalo je da bude bez gostujućih navijača na ovoj utakmici, ali je potom ta kazna poništena.
Srpski šampion ima sedam bodova iz pet kola u Ligi Evrope, dok je Šturm na četiri.
