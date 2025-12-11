Austrijska policija na nogama zbog Delija: Jake policijske snage oko stadiona

Navijači Crvene zvezde stiglu su u Austriju da podrže svoj tim nakon što je poništena kazna UEFA.

Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Šturma u Gracu od 18.45 u okviru 6. kola Lige Evrope. Austrijanci su ozbiljno shvatili dolazak 1.500 Delija na stadion i preduzeli sve mjere predostrožnosti.

Oko stadiona primijećene su velike policijske snage koje su obezbjeđivale pristalice srpskog šampiona dok su ušli na "Merkur arenu".

Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia
Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia
Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia
Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia
Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je prvobitno bila kažnjena od strane Disciplinske komisije UEFA i trebalo je da bude bez gostujućih navijača na ovoj utakmici, ali je potom ta kazna poništena.

Srpski šampion ima sedam bodova iz pet kola u Ligi Evrope, dok je Šturm na četiri.

Atmosfera u Gracu pola sata pre meča
Izvor: Kurir

