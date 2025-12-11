logo
Austrijska policija na nogama zbog Delija: Jake policijske snage oko stadiona

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Crvene zvezde stiglu su u Austriju da podrže svoj tim nakon što je poništena kazna UEFA.

Policija na utakmici Šturm Crvena zvezda Izvor: ERWIN SCHERIAU / AFP / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Šturma u Gracu od 18.45 u okviru 6. kola Lige Evrope. Austrijanci su ozbiljno shvatili dolazak 1.500 Delija na stadion i preduzeli sve mjere predostrožnosti.

Oko stadiona primijećene su velike policijske snage koje su obezbjeđivale pristalice srpskog šampiona dok su ušli na "Merkur arenu".

Crvena zvezda je prvobitno bila kažnjena od strane Disciplinske komisije UEFA i trebalo je da bude bez gostujućih navijača na ovoj utakmici, ali je potom ta kazna poništena.

Srpski šampion ima sedam bodova iz pet kola u Ligi Evrope, dok je Šturm na četiri.

Pogledajte

00:20
Atmosfera u Gracu pola sata pre meča
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

FK Crvena zvezda Delije Liga Evrope navijači

