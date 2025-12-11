Oglasile se Delije pred meč u Gracu: Evo šta se planira za najvažniji meč Zvezde u Ligi Evrope

Crvena zvezda će imati lijepu podršku navijača na meču protiv Šturma iz Graca.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Crvena zvezda večeras od 18.45 gostuje protiv Šturma u Gracu i to je susret koji bi u mnogome mogao da odluči njenu sudbinu u Ligi Evrope. Zbog toga i nosi epitet najvažniji ove jeseni za crveno-bijele, pa su zato i Delije pohitale u Austriju kako bi podržale svoje ljubimce.

Na dan utakmice, Delije su se i oglasile saopštenjem za navijače koji planiraju da dođu na utakmicu: "Skup Delija za polazak na utakmicu u Gracu biće na Hauptplatz (glavnom trgu). Skup je zakazan za 15 časova. Svi zajedno da krenemo ka stadionu i nadamo se novom trijumfu Zvezde u Evropi!", stoji u današnjem saopštenju navijača koji su stigli dan ranije u Grac i već su "okupirali" trgove i ulice u njemu.

Podsjetimo, Crvena zvezda je prvobitno bila kažnjena od strane Disciplinske komisije UEFA i trebalo je da bude bez gostujućih navijača na ovoj utakmici, ali je potom ta kazna poništena.

Crvena zvezda ima sedam bodova iz pet kola u Ligi Evrope, dok je Šturm na četiri.