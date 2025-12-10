logo
Pari sen Žermen zvao Zvezdu: Čeka se ponuda od 20 miliona za novog "bisera"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Za talentovanog fudbalera Crvene zvezde Vasilija Kostova sve više zainteresovanih klubova.

Pari sen Žermen želi Vasilija Kostova Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Crvena zvezda ima novog bisera u svojim redovima i pitanje je koliko dugo će uspjeti da ga zadrži. Vasilije Kostov već sa 17 godina privlači veliku pažnju klubova širom Evrope, a cijena ispod koje na "Marakani" neće ni ulaziti u pregovore je oko 20 miliona evra.

To bi trebalo da zna i Pari Sen Žermen koji je navodno ušao u pregovore za Kostova, prenosi francuski portal "Jeunesfooteux". Prema njihovim informacijama, Kostov je duže vrijeme na meti PSŽ-a i neće biti iznenađenje ako pošalje i konkretnu ponudu.

Talentovani vezista Crvene zvezde je na meti još nekoliko klubova. Prvobitno se spominjalo interesovanje Barselone, koja je primijetila Kostova još kada joj je dao gol na meču Lige šampiona mladih, dok se u posljednje vrijeme spominjao i Inter kome ga je vjerovatno preporučio Aleksandar Kolarov.

Vidjećemo ko će biti uspješniji u ovoj trci, a već znamo da Kostov ne može da ode iz Crvene zvezde sve dok idućeg ljeta ne postane punoletan, što je slična situacija kao i sa Andrijom Maksimovićem.

I u njegovom slučaju pratio ga je Pari sen Žermen, međutim "desetka" se odlučila za odlazak u Lajpcig.

