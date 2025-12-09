Bivši trener Crvene zvezde Dejan Stanković ponovo bi mogao da dođe na kormilo tima

Izvor: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Bivši fudbaler, a sadašnji trener Dejan Stanković mogao bi ponovo da zasjedne pored aut linije Crvene zvezde. Možemo da se prisjetimo decembra 2019. kad je Stanković zamijenio Vladana Milojevića, a prema svemu sudeći isti scenario mogao bi se dogoditi i šest godina kasnije.

Crvena zvezda ne niže sjajne rezultate, a o promjeni trenera govori se sve glasnije. Prema saznanjima Sport kluba, ime koje trenutno interesuje sve u Ljutice Bogdana je Dejan Stanković, a kontakt između bivšeg trenera i kluba već postoji.

Vidi opis Dejan Stanković se vraća u Zvezdu? Sprema se promjena u Ljutice Bogdana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Alexander Stupnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Stanković je postao slobodan trener nakon što je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve. Ovakva postavka dešavanja otvara mu put da se ponovo nađe na klupi crveno-bijelih i po svemu sudeći zamijeni Milojevića koji se na Marakanu vratio 2023.

Zvezda je poslije tri pobjede upisala bolan poraz na Marakani protiv Vojvodine (1:0), pa je tako pala na drugo mjesto Superlige i lidersku poziciju ustupila Partizanu. Takođe, ovo nije jedini problem crveno-bijelih, pošto je pred njima još jedan zahtjevan meč - protiv Šturma u četvrtak u 18.45.