Zašto je Stanković dobio otkaz poslije pobjede? Poludio na novinara, pa "sasječen" u Beogradu

Odmotava se klupko povodom otkaza koji je Dejan Stanković dobio poslije vraćanja Spartaka u formu, a poslije sukoba koji je imao sa jednim novinarom.

Dejan Stanković dobio je otkaz u Spartaku iz Moskve, oko mjesec dana pošto je to i najavljeno u ruskim medijima. Interesantno je da je Stanković završio svoju epizodu u Rusiji posle serije dobrih rezultata i popravljanja forme, pa je mnoge iznenadila ova odluka rukovodstva koje je i ljetos produžilo ugovor s trenerom.

Od poslednjih pet mečeva, Stanković je dobio četiri, a na pauzu je otišao nakon trijumfa Spartaka u Groznom (2:1) koji je takođe obilježio njegov sukob sa novinarom. I ovoga puta zbog suđenja.

Da li je zbog novinara Stanković dobio otkaz?

Prema informacijama iz Rusije - to nije slučaj. Kako prenosi "Šampionat", Stanković je otpušten zbog dva razloga; prvi su slabi rezultati u odnosu na ulaganja koja je klub imao ovog ljeta, a drugi je "izgubljena svlačionica" koja se usljed brojnih isključenja i bitaka koje je vodio van terena ozbiljno okrenula protiv njega.

"Prema našim informacijama, u klubu su još početkom jeseni shvatili da sa Stankovićem tim nema budućnost - upravo zbog atmosfere u ekipi. Izvori iz Spartaka ovako opisuju situaciju: 'Zadatak Dejana Stankovića bio je da stvori dobru atmosferu u timu. Da, on nije neki supertaktčar, ali Srbin je trebalo da postane vođa svlačionice. A on je podbacio i pogubio se. Svlačionica je odavno izgubljena'", navodi se u tekstu.

Takođe, Stanković je otkaz dobio dok je bio u Beogradu, putem video-poziva. Samo što je došao u rodni grad na odmor zbog reprezentativne pauze, klub ga je pozvao i obavijestio da će se rastati, što je mirno i staloženo prihvatio.

