© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Zašto je Stanković dobio otkaz poslije pobjede? Poludio na novinara, pa "sasječen" u Beogradu

Zašto je Stanković dobio otkaz poslije pobjede? Poludio na novinara, pa "sasječen" u Beogradu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Odmotava se klupko povodom otkaza koji je Dejan Stanković dobio poslije vraćanja Spartaka u formu, a poslije sukoba koji je imao sa jednim novinarom.

Zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku Izvor: YouTube/Match TV/Screenshot

Dejan Stanković dobio je otkaz u Spartaku iz Moskve, oko mjesec dana pošto je to i najavljeno u ruskim medijima. Interesantno je da je Stanković završio svoju epizodu u Rusiji posle serije dobrih rezultata i popravljanja forme, pa je mnoge iznenadila ova odluka rukovodstva koje je i ljetos produžilo ugovor s trenerom.

Od poslednjih pet mečeva, Stanković je dobio četiri, a na pauzu je otišao nakon trijumfa Spartaka u Groznom (2:1) koji je takođe obilježio njegov sukob sa novinarom. I ovoga puta zbog suđenja.

Da li je zbog novinara Stanković dobio otkaz?

Dejan Stanković vređao ruskog novinara
Izvor: Match TV
Izvor: Match TV

Prema informacijama iz Rusije - to nije slučaj. Kako prenosi "Šampionat", Stanković je otpušten zbog dva razloga; prvi su slabi rezultati u odnosu na ulaganja koja je klub imao ovog ljeta, a drugi je "izgubljena svlačionica" koja se usljed brojnih isključenja i bitaka koje je vodio van terena ozbiljno okrenula protiv njega.

"Prema našim informacijama, u klubu su još početkom jeseni shvatili da sa Stankovićem tim nema budućnost - upravo zbog atmosfere u ekipi. Izvori iz Spartaka ovako opisuju situaciju: 'Zadatak Dejana Stankovića bio je da stvori dobru atmosferu u timu. Da, on nije neki supertaktčar, ali Srbin je trebalo da postane vođa svlačionice. A on je podbacio i pogubio se. Svlačionica je odavno izgubljena'", navodi se u tekstu.

Izvor: lexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Takođe, Stanković je otkaz dobio dok je bio u Beogradu, putem video-poziva. Samo što je došao u rodni grad na odmor zbog reprezentativne pauze, klub ga je pozvao i obavijestio da će se rastati, što je mirno i staloženo prihvatio.

