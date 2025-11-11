logo
Čitaoci reporteri

Dejan Stanković se oglasio poslije odlaska iz Spartaka: Jedno mogu sigurno da tvrdim

Nebojša Šatara
Dejan Stanković napustio je Spartak iz Moskve i prvi put se oglasio.

dejan stankovic otisao iz spartak moskve prva izjava Izvor: lexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Srpski trener Dejan Stanković napustio je Spartak iz Moskve i rekao da je ponosan što je radio u tom klubu, koji će mu uvijek ostati blizak srcu.

"Bio sam ponosan što sam radio u Spartaku - od prvog, do posljednjeg trenutka. Nešto smo uspjeli, nešto nismo, ali mogu sa sigurnošću da kažem: 'Spartak' je glavni klub u Rusiji. To je ono što je bilo i ostaće pod mojom kožom. Moskva je postala moj dom, a Spartak zauvijek ostaje u mom srcu. Želim Spartaku stabilnost, da klub uvijek ostane snažan, bez obzira na sve, i da bude spreman da se bori do kraja", poručio je Stanković putem klupske PR službe.

Srpski stručnjak je zahvalio navijačima Spartaka na podršci, kao i zaposlenima moskovskog kluba na profesionalizmu i pomoći.

"Rad u Spartaku nije jednostavan"

"Rad u Spartaku nije jednostavan, ali svako od njih je uvijek pokazivao svoje najbolje osobine kako bi klub postajao jači. Veliko hvala igračima. Momci, bio sam srećan što sam bio vaš trener. Prošli smo dobar put, sa usponima i padovima, ali s ponosno podignutom glavom. Ovaj tim je zaista mnogo postigao. Spartak je više od kluba. I siguran sam da crveno-bijeli imaju veliku budućnost", dodao je Stanković.

Dejan Stanković je preuzeo Spartak tokom ljeta 2024. godine. U sezoni 2024/25. moskovski tim je pod njegovim vođstvom zauzeo četvrto mjesto u prvenstvu Rusije. Ove sezone crveno-bijeli sa 25 bodova zauzimaju šesto mjesto na tabeli tamošnje Premijer lige i to je bio razlog za rastanak.

Prije Moskovljana vodio je Ferencvaroš, Sampdoriju i Crvenu zvezdu.

00:18
Dejan Stanković na sahrani Siniše Mihajlovića
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

