"Dejane, zašto niste podnijeli ostavku sami?": Stanković još nije dobio otkaz, pa odbrusio novinarima u Rusiji

Dejan Stanković još uvijek nije dobio otkaz zvanično u Spartaku, a na konferenciji za medije odgovarao je na pitanja novinara o svemu tome.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Svi vodeći ruski mediji prenijeli su prije nekoliko dana informaciju da je Dejan Stanković dobio otkaz. Međutim, srpski stručnjak bio je na klupi i vodio je Spartak do pobjede protiv Dinamo Mahačkale u Kupu Rusije. Poslije toga pojavio se na konferenciji za medije i imao je buran razgovor sa novinarima. Jedno od prvih pitanja za njega bilo je zašto sam nije podnio ostavku i otišao dobrovoljno.

"Situacija je ista za sve trenere, imate mnogo trenera, mogu da vam navedem primjer Igora Tudora u Juventusu koji je pod ogromnim pritiskom svakog vikenda. Ja sam tip trenera koji nikada ne odustaje i nikada neću odustati. Svi rade svoj posao, vi pišite šta god hoćete, ja ću da radim svoj posao. Vodim veliki klub u Rusiji i tek sada vidim koliko je jak i važan i to je teško. Postoji pritisak na svima, ali ja neću odustati", počeo je izlaganje Stanković.

Nastavio je da priča bez prekida, svjestan je i sam šta sve pišu o njegovom otkazu.

"Klub je taj koji donosi konačnu odluku. Da li će do toga da dođe, zavisi od kluba. Hoće li to biti sutra, prekosutra ili bilo kog drugog dana, klub odlučuje. Mogu da vam nabrojim 100 imena sada, ali to neće napraviti razliku. Bilo je slično i u Ferencvarošu i Sampdoriji kada su se spominjala mnoga imena. To je normalna situacija. Ponosan sam što radim u ovom klubu, da li će to biti još dan, 10 dana ili 100 dana, nije važno. Zahvaliću se kada dođe vrijeme i reći da sam ponosan. Osjećam se kao kod kuće ovdje."

"Nedostajali ste mi mjesec dana"

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Jedno od pitanja za Stankovića bilo je i o načinu igre i na to što njegova ekipa nije dovoljno pritiskala rivala u ovom meču.

"Nedostajali ste mi mjesec dana. Kada pritiskamo i izgubimo postavljate mi pitanja takva. Sada kada nismo toliko pritiskali i pobijedili, dobijam isto pitanje. Ima mnogo okolnosti i razloga. Jedan od tih je stanje terena, bilo je teško hodati po ovom terenu, a kamoli nešto drugo. Ostvarili smo rezultat koji smo željeli i zadovoljan sam stavom koji su igrači imali u ovom važnom meču."

"Zašto ste se smirili?"

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Novinare je zanimalo i zašto se Dejan smirio sa reakcijama prema sudijama i da li to ima veze sa suspenzijom koju je imao zbog žustrih reakcija prema arbitrima.

"Miran sam prema sudijama, ali energičan prema mom timu. Možda ste u pravu, slažem se. Ponekad je problem moj karakter. Šta da radim? Greške se dešavaju svima. Moramo da nastavimo dalje sa uzdignutim čelom", zaključio je Stanković.

