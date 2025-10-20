Dejan Stanković dobio otkaz!

Spartak iz Moskve odlučio je da otpusti Dejana Stankovića zbog slabih rezultata.

Srpski trener Dejan Stanković dobio je otkaz u Spartaku iz Moskve, prenose vodeći ruski mediji. Iako se činilo da će imati šansu za iskupljenje u meču Kupa Rusije protiv Dinama iz Mahačkale, došlo je do preokreta i Moskovljani su ga smenili dan uoči ove utakmice.

S obzirom na to da je fudbalska reprezentacija Srbije u potrazi za novim trenerom, ne bi bilo iznenađenje da Stanković postane kandidat, iako je prethodno rekao da je rano za tako nešto.

Dejan Stanković (47) je vodio Spartak od jula 2024. godine. Ukupno, bio je trener slavnog ruskog kluba na 59 utakmica, što je više nego u Ferencvarošu i Sampdoriji u kojima je prethodno radio, a upola manje nego u Crvenoj zvezdi. Ove sezone Spartak je pobijedio samo osam od 17 utakmica, nakon što je ljetos potpisao novi ugovor.

Nakon ogromnih ulaganja prethodnog ljeta, i potrošenih 80 miliona evra, Spartak se nije pomjerio sa "mrtve tačke" i trenutno je tek šesti u Premijer ligi Rusije. Uz njega, otkaz bi trebalo da dobije i sportski direktor Fransis Kahigao.

Navodno, novi trener Spartaka iz Moskve trebalo bi da bude Luis Garsija, bivši trener Hetafea, Viljareala i Alavesa.