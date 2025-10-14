"Nije vrijeme da Dejan Stanković bude selektor Srbije": Rade Bogdanović neće trenera iz Zvezde

Dejan Stanković pominje se kao kandidat za klupu Srbije, ali je Rade Bogdanović protiv te ideje.

Celokupna javnost u Srbiji traži novog selektora fudbalske reprezentacije. Kao najozbiljniji kandidati pomenuti su Veljko Paunović i Vladan Milojević, čitaoci MONDA iznijeli su svoje viđenje situacije, a Rade Bogdanović zna ko ne bi trebalo da sjedne na klupu koju je Piksi napustio.

Nekadašnji fudbaler i reprezentativac Jugoslavije već je istakao u prvi plan da novi selektor ne bi trebalo da bude iz Crvene zvezde, a sada je i pojasnio svoj stav po tom pitanju. Zapravo, otkrio je ime - on je protiv opcije da selektor bude Dejan Stanković, čiji ga je sin oduševio na meču protiv Albanije.

"Ja sam rekao da ne bi trebalo da uzimamo trenera iz Zvezde, zato što mi je puno Dragana. Dragan Stojković, Dragan Džajić... Nemaju neku veliku tradiciju trenersku. Odmah da vam kažem, usijao mi se telefon. Nisam se pokajao što sam to rekao. Mislio sam odmah da kažem konkretno. Nije vrijeme da postave za trenera Dejana Stankovića", rekao je Bogdanović u emisiji "Indirektno sa Popom i Milanom".

Bogdanović je naveo nekoliko bivših igrača i trenera Partizana koje smatra dobrim opcijama za mjesto selektora Srbije u narednom periodu. Da li će Fudbalski savez Srbije uspjeti da obezbijedi potpis nekog od njih i ko će biti rješenje saznaćemo u narednim nedjeljama, nakon što Bata Mirković "odradi" meč protiv Andore.

"Nisam mislio o Vladanu Milojeviću jer on ima ugovor. Mislio sam na trenere iz Crvene zvezde koj isu trenutno van Zvezde. Nisam se bavio time, nije mi bilo u periferiji mozga ko je bio prije. Partizan ima jednu generaciju bivših fudbalera koji imaju roming i koji dobro rade. Vladimir Ivić, Marko Nikolić, Slaviša Jokanović, Veljko Paunović, Žarko Lazetić, a nekako mi je u FSS mnogo ljudi iz Zvezde", rekao je Bogdanović, koji je opet oštro kritikovao Piksija.

