Rade Bogdanović: "Novi selektor Srbije ne smije da bude iz Zvezde"

Rade Bogdanović smatra da novi selektor Srbije ne smije da bude iz Crvene zvezde i vjeruje da je jedina prava opcija Veljko Paunović i da on mora da zamijeni Piksija...

Porazi reprezentacije Srbije od Engleske i Albanije i ostavka selektora Dragana Stojkovića. Poslije šokantno izgubljene utakmice u Leskovcu je selektor poručio da odlazi i da neće biti u avionu za Andoru. FSS još nije prihvatio ostavku, ali se očekuje da to uradi. Ko će da ga naslijedi? Rade Bogdanović ima prijedlog za njegovog nasljednika.

"Ne bih da licitiram sa imenima. Moram da kažem, rekao sam prije godinu dana gospodinu Branku Radujku kada sam ga sreo, tada je Veljko Paunović bio slobodan. Trener ne smije da bude iz Zvezde, moram to da kažem. Više mi je Dragana preko glave, život mi prođe gledajući Džajića i Stojkovića. Neka se niko ne ljuti. Zvezda nema trenersku tradiciju. Ako ćemo da vagamo da li će doći iz kog kluba, ali je Paunović persona i osoba koja ima ukorijenjen put u srpskom fudbalu. Otac mu je bio reprezentativac dugo. Porodica koja živi za fudbal. Diplomu je stekao u Španiji, oni su osvajači svijeta u fudbalskom smislu. Znači njegova diploma ima kredibilitet da se kaže 'evo ga neko ko zna, može i umije'. Jedan porodičan čovjek, ima četvoro djece, posvećen poslu, ima znanje i iskustvu. U Ovijedu je dobio otkaz koji mi je nejasan, imao je mečeve sa Realom i Barselonom i nije se obrukao. Ima šest bodova, izuzetno jedna sportska ličnost. Nisam ga ni čuo ni vidio 15 godina, nisam njegov PR, ni u kakvom smislu. Jedina osoba koja bi mogla da stane raznoraznim menadžerima na put...", rekao je Bogdanović gostujući na "TV Prva"

Smeta mu način na koji je Piksi odlučio da ode, spomenuo je i dešavanja u komšiluku gdje je Mirko Vučinić postavljen za selektora Crne Gore, pa je doživio debakl protiv Farskih Ostrva.

"I Crna Gora je smijenila selektora, pa je izgubila od Farskih Ostrva. To je utakmica koja mora da se igra i sa i bez selektora, igrači moraju da sednu i da kažu 'hajde da završimo ovo'. Nepredvidiv je fudbal, ko zna šta sve može da se desi u Londonu i Tirani. Treba privesti takmičenje dostojanstveno. Onako kako treba država da poštuje fudbalsku javnost. Bez obzira što je ovaj odlučio da ide, jer su mu zviždali. Mora posljednji da napusti brod koji tone, a on se već godinama nasukao", slikovito opisuje Rade.

"I Džajić treba da ode, imam 15 pitanja"

Upitan je Bogdanović za skandiranja "Piksi odlazi", a smatra da funkciju treba da napusti i Dragan Džajić.

"To je realna i normalna reakcija svih ljubitelja fudbala. Kada nema rezultata, onaj ko je najodgovorniji mora da ide. Svjesni su toga i svi drugi. Ali, ne danas. Napravio je još jedno poniženje prema Srbiji. Čuj, kako to da ide. Ako si vjeran toj grupi igrača i ovoj državi, narodu, ako imaš iole ljudskog dostojanstva, onda sačekaš. Pričam o tome ako je on podnio ostavku, ako je to uradio, onda je to jedno poniženje. Gospodin, kad izgubiš sve matematičke šanse, kada nemaju više nikakve šanse, onda se podnosi izvještaj, onda sjedneš i ljudi ti postavljaju pitanja. Ne treba samo on da ode. I drugi Dragan treba da ode, Džajić", otvoreno će Rade.

Ima pitanja i za direktora reprezentacije Diku Stojanovića, jedno od njih tiče se Jan-Karla Simića koji je odlučio karijeru da nastavi u Saudijskoj Arabiji.

"Dika Stojanović... Pitao bih za ovog Simića što je sa 20 godina otišao u Arabiju, da mi objasni kakve fudbalske kvalitete vide u njemu, kakva je perspektiva, da mi kažu ko su mu menadžeri, kolike su provizije bile i zašto je dolazio u reprezentaciju, zašto je ulazio protiv Španije gdje mu žive menadžeri. Postaviću i još pitanja, imam ih 15. Nema potrebe da se lažemo i foliramo u 21. vijeku. Kada je sve u pitanju, ne samo sport. Nemojte da stvarate tenziju i da pričate šta si i ko si ti. Fudbal pripada svima, svi imamo prava i da kažemo šta mislimo i odgovorimo na neugodna pitanja. Ako si spreman da se hvataš tog selektorskog posla, onda treba da budeš spreman. Nije život samo majka, zna da bude i ozbiljna maćeha", zaključio je Bogdanović.

BONUS VIDEO:

